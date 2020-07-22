Доступный смартфон Poco C3 будет представлен в августе

Несколько дней назад мы писали о том, что бренд Poco, ушедший от компании Xiaomi в самостоятельное плавание, готовится представить новый смартфон, который, как выяснилось, выйдет на рынок под коммерческим названием. При этом источники подтвердили информацию о том, что премьера нового аппарата Poco состоится в августе текущего года.Кроме того, уже известно, что Poco C3 станет клоном доступного аппарата Redmi 9C, который был представлен компанией Xiaomi в конце июня. Чем будут отличаться данные модели, пока неизвестно, но вряд ли будут какие-либо кардинальные изменения.Напомним, Redmi 9C оснащен 6,53-дюймовым экраном с разрешением HD+, чипом MediaTek Helio G35, 2 Гб оперативки и 32 Гб флеш-памяти, тройной основной камерой с сенсорами на 13, 5 и 2 Мп, 5-мегапиксельной селфи-камерой, сканером отпечатков пальцев на тыльной панели, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.