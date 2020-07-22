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Ещё не представленный Redmi Note 10 засветился в бенчмарке

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MobilZone
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Ещё в мае этого года на просторах Сети стала появляться различная информация о смартфоне Redmi Note 10. Так, грядущая новинка уже успела засветиться в бенчмарке Geekbench, компания Xiaomi показала возможности зума Redmi Note 10, а дизайнерская команда Tech Shockin нарисовала довольно любопытные 3D-рендеры и видео аппарата.

А теперь ещё не представленный Redmi Note 10 засветился в бенчмарке AI Benchmark, который был разработан Цюрихским технологическим университетом для оценки производительности смартфонов в операциях, связанных с искусственным интеллектом. Как видно из приведенной таблицы, Redmi Note 10 занял достойное второе место, уступив только iQOO Z1 на чипе MediaTek Dimensity 1000+.

Напомним, по предварительным данным, Redmi Note 10 получит 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 х 1080 точек, новый 5G-платформу MediaTek Dimensity 820, 6/8 Гб оперативки, 64/128/256 Гб встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с главным датчиком на 48 Мп или 64 Мп, фронталку на 16 Мп, а также аккумулятор на 4520 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт.
Теги: Redmi Note 10 засветился в бенчмарке
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