Краудфандинговая площадка Xiaomi пополнилась новыми TWS-наушниками

Компания Xiaomi уже давно поддерживает свою краудфандинговую площадку под названием Youpin. Много качественных и интересных продуктов компании были впервые представлены там. Именно на Xiaomi Youpin накануне были представлены новые полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Подробности читайте в нашем материале.Называется новинка Haylou T16. Это та же фирма, которая делает недорогие умные часы Haylou Solar Smart Watch, их в свою очередь многие пользователи рассматривают как достойную альтернативу Mi Band.Наушники оснащены парой передних и задних микрофонов, которые являются компонентами системы активного шумоподавления, активно снижающей шумы (до -35 дБ). Поддерживается три режима шумоподавления (Прозрачность, Отсечение шумов и Вне дома). Данные режимы покрывают все сценария использования.Для коннекта с другими устройствами у наушников имеется встроенный модуль Bluetooth 5.0. Подключая наушники к устройствам с поддержкой стандарта Bluetooth 5.0 и выше вы получите скорость передачи в два раза большую, чем при подключении по стандарту Bluetooth 4.2, меньшую задержку и улучшенное энергопотребление.Кейс заряжается через интерфейс USB Type-C, поддерживается беспроводная зарядка. Время автономной работы наушников составляет 6 часов, при использовании зарядного кейса время работы продлевается вплоть до 30 часов.Стоимость Haylou T16 составляет 40 долларов.