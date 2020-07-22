Краудфандинговая площадка Xiaomi пополнилась новыми TWS-наушниками

Компания Xiaomi уже давно поддерживает свою краудфандинговую площадку под названием Youpin. Много качественных и интересных продуктов компании были впервые представлены там. Именно на Xiaomi Youpin накануне были представлены новые полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Подробности читайте в нашем материале.
Называется новинка Haylou T16. Это та же фирма, которая делает недорогие умные часы Haylou Solar Smart Watch, их в свою очередь многие пользователи рассматривают как достойную альтернативу Mi Band.
Наушники оснащены парой передних и задних микрофонов, которые являются компонентами системы активного шумоподавления, активно снижающей шумы (до -35 дБ). Поддерживается три режима шумоподавления (Прозрачность, Отсечение шумов и Вне дома). Данные режимы покрывают все сценария использования.
Для коннекта с другими устройствами у наушников имеется встроенный модуль Bluetooth 5.0. Подключая наушники к устройствам с поддержкой стандарта Bluetooth 5.0 и выше вы получите скорость передачи в два раза большую, чем при подключении по стандарту Bluetooth 4.2, меньшую задержку и улучшенное энергопотребление.
Кейс заряжается через интерфейс USB Type-C, поддерживается беспроводная зарядка. Время автономной работы наушников составляет 6 часов, при использовании зарядного кейса время работы продлевается вплоть до 30 часов.
Стоимость Haylou T16 составляет 40 долларов.
Называется новинка Haylou T16. Это та же фирма, которая делает недорогие умные часы Haylou Solar Smart Watch, их в свою очередь многие пользователи рассматривают как достойную альтернативу Mi Band.
Наушники оснащены парой передних и задних микрофонов, которые являются компонентами системы активного шумоподавления, активно снижающей шумы (до -35 дБ). Поддерживается три режима шумоподавления (Прозрачность, Отсечение шумов и Вне дома). Данные режимы покрывают все сценария использования.
Для коннекта с другими устройствами у наушников имеется встроенный модуль Bluetooth 5.0. Подключая наушники к устройствам с поддержкой стандарта Bluetooth 5.0 и выше вы получите скорость передачи в два раза большую, чем при подключении по стандарту Bluetooth 4.2, меньшую задержку и улучшенное энергопотребление.
Кейс заряжается через интерфейс USB Type-C, поддерживается беспроводная зарядка. Время автономной работы наушников составляет 6 часов, при использовании зарядного кейса время работы продлевается вплоть до 30 часов.
Стоимость Haylou T16 составляет 40 долларов.