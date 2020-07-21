Пользователи Xiaomi Mi 10 получают глобальную MIUI 12

Владельцы флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 начали получать по воздуху глобальную версию MIUI 12, которая вышла под номером 12.0.1.0.QJBMIXM (Скачать). Судя по всему, апдейт пока рассылается лишь для небольшой части пользователей.
Нужно отметить, что прошивка по-прежнему базируется на операционной системе Android 10, но, как сообщается, разработчики уже работают над MIUI 12 на Android 11 для Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, но данное обновление в ближайшем времени выпущено не будет.
Напомним, новая оболочка MIUI 12 приносит на смартфоны Xiaomi полностью переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию, обновленную тёмную тему, повышает общую стабильность и безопасность системы, а также многие другие нововведения.
Нужно отметить, что прошивка по-прежнему базируется на операционной системе Android 10, но, как сообщается, разработчики уже работают над MIUI 12 на Android 11 для Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, но данное обновление в ближайшем времени выпущено не будет.
Напомним, новая оболочка MIUI 12 приносит на смартфоны Xiaomi полностью переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию, обновленную тёмную тему, повышает общую стабильность и безопасность системы, а также многие другие нововведения.