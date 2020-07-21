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21:20

Пользователи Xiaomi Mi 10 получают глобальную MIUI 12

17:52

Наушники Xiaomi Haylou с активным шумоподавлением и автономностью 30 часов

16:50

Смартфон Xiaomi с «крутой» камерой показали на 3D-рендерах и видео

13:57

Во вторую волну обновления до MIUI 12 вошли 23 смартфона Xiaomi

11:32

Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит «обычный» чип Snapdragon 865

09:14

Владельцы Xiaomi Mi 9T получают прошивку MIUI 12

20:30

В семье флагманов Xiaomi ожидается пополнение: Mi 10 Pro Super Cup

20:08

Xiaomi уже тестирует оболочку MIUI 12.1

11:55

Беспроводные наушники OPPO Enco W11: дерзкий новичок

08:11

Realme снова удиви, в это раз лучшими TWS наушниками

22:03

Xiaomi Mi Band 5 полностью разобрали и показали что внутри

20:34

Выпуск MIUI 12 для восьми смартфонов Xiaomi отложен

14:30

Смартфоны Xiaomi ждет хороший апгрейд с MIUI 12.1

14:22

Xiaomi готовит запуск многофункциональной вертикальной беспроводной зарядки за 15 долларов

18:06

Массовый выход глобальных прошивок MIUI 12 ожидается в августе

11:00

Компания Xiaomi нацелилась на южнокорейский рынок

09:40

Как отключить рекламу на 100 процентов в MIUI 11

08:28

Huawei представил удобные профессиональные спортивные смарт-часы GT 2e

18:03

Плюсы и минусы прекрасного смартфона Realme X50 5G

17:51

Выпущен самый недорогой смартфон iQOO: тройная камера, Snapdragon 720G, дисплей 6,53

15:58

Владельцы украинских версий Xiaomi Redmi 7A дождались Android 10

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Смартфон Xiaomi Mi Mix 2020 засветился до официального анонса

21:10

Флагманская серия смартфонов vivo Х50 и Х50 Pro меняет опыт мобильной фотографии

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Первый беспроводной ручной пылесос Roborock - обзор Roborock H6

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Беспроводной ручной пылесос Xiaomi Shunzo Handheld - Лучший в своей в ценовой категории

12:30

Как отключить рекламу на MIUI 12

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Какие новые платформы готовят Qualcomm и MediaTek

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Обновленный флагман Xiaomi засветился в агентстве 3С

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Владельцы Poco F2 Pro в Европе начали получать MIUI 12

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Huawei P40 Lite 5G vs Oppo Find X2 Lite 5G: нужно ли переплачивать

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Анонсирован блокнот Xiaomi Lockbook Pro со сканером отпечатков пальца

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OPPO презентовали 125 Вт Flash Charge, беспроводную быструю зарядку 65 Вт AirVOOC и ультрамини зарядное устройство 50Вт SuperVOOC

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Новинка: лазерный дальномер Xiaomi Mileseey Golf Laser Range Finder c 6-кратным оптическим зумом