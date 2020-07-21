Смартфон Xiaomi с «крутой» камерой показали на 3D-рендерах и видео

Дней десять назад в Сети появились эскизы из патентной документации, на которых был показан любопытный смартфон, который может в будущем выпустить компания Xiaomi. А сегодня энтузиасты канала Concept Creator в YouTube и ресурса LetsGoDigital опубликовали трехмерные рендеры и видео возможной новинки производителя, которую они назвали. При этом показаны два варианта исполнения — с чёрным корпусом и прозрачным.Как видно, данный смартфон будет оснащен достаточно крупным дисплеем, занимающим практически всю площадь лицевой панели аппарата и загибается на боковые грани, а на задней панели находится вспомогательный экран и единственный модуль основной камеры, который способен выдвигаться, как в старых добрых «мыльницах».Помимо этого, показанный смартфон лишен фронтальной камеры, а сделать селфи можно будет на основную камеру, используя в качестве видоискателя дополнительный дисплей.О планах Xiaomi по выпуску подобного смартфона пока ничего неизвестно