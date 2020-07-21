Во вторую волну обновления до MIUI 12 вошли 23 смартфона Xiaomi

Стало известно о том, что китайская компания Xiaomi приступает ко второй волне обновления своих устройств до новейшей версии фирменного интерфейса MIUI 12.В Китае уже достаточно много смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco обновились до стабильной версии MIUI 12, а в августе ожидается выход глобальных версий MIUI 12 для 23 смартфонов производителя. В частности, в следующем месяце глобальное стабильное обновление до MIUI 12 получат следующие модели:Здесь нужно отметить, что в некоторых регионах распространение может выйти немного раньше, а в других — задержаться.Обновление до MIUI 12 приносит на смартфоны Xiaomi полностью переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию, обновленную тёмную тему, повышает общую стабильность и безопасность системы, а также многие другие нововведения.