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» » Во вторую волну обновления до MIUI 12 вошли 23 смартфона Xiaomi
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Во вторую волну обновления до MIUI 12 вошли 23 смартфона Xiaomi

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MobilZone
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Стало известно о том, что китайская компания Xiaomi приступает ко второй волне обновления своих устройств до новейшей версии фирменного интерфейса MIUI 12.

В Китае уже достаточно много смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco обновились до стабильной версии MIUI 12, а в августе ожидается выход глобальных версий MIUI 12 для 23 смартфонов производителя. В частности, в следующем месяце глобальное стабильное обновление до MIUI 12 получат следующие модели:

Здесь нужно отметить, что в некоторых регионах распространение может выйти немного раньше, а в других — задержаться.
Обновление до MIUI 12 приносит на смартфоны Xiaomi полностью переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию, обновленную тёмную тему, повышает общую стабильность и безопасность системы, а также многие другие нововведения.
Теги: Xiaomi MIUI 12
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