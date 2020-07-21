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Владельцы Xiaomi Mi 9T получают прошивку MIUI 12

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MobilZone
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Сегодня владельцы популярного смартфона Xiaomi Mi 9T начали получать русской стабильное обновление MIUI 12, которое вышло под номером 12.0.1.0.QFJRUXM.
Апдейт рассылается по воздуху поэтапно, но нетерпеливые пользователи могут скачать прошивку ниже и установить ее вручную.

Скачать русскую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

МодельНомер прошивкиRecoveryOTAAndroid
Xiaomi Mi 9T12.0.1.0.QFJRUXMСкачатьСкачать10


Обновление до MIUI 12 приносит на Xiaomi Mi 9T переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию, обновленную тёмную тему, повышает безопасность и многое другое.
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