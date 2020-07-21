Владельцы Xiaomi Mi 9T получают прошивку MIUI 12

Скачать русскую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Xiaomi Mi 9T 12.0.1.0.QFJRUXM Скачать Скачать 10

Сегодня владельцы популярного смартфона Xiaomi Mi 9T начали получать русской стабильное обновление MIUI 12, которое вышло под номером 12.0.1.0.QFJRUXM.Апдейт рассылается по воздуху поэтапно, но нетерпеливые пользователи могут скачать прошивку ниже и установить ее вручную.Обновление доприносит на Xiaomi Mi 9T переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию, обновленную тёмную тему, повышает безопасность и многое другое.