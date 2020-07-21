Владельцы Xiaomi Mi 9T получают прошивку MIUI 12

Сегодня владельцы популярного смартфона Xiaomi Mi 9T начали получать русской стабильное обновление MIUI 12, которое вышло под номером 12.0.1.0.QFJRUXM.
Апдейт рассылается по воздуху поэтапно, но нетерпеливые пользователи могут скачать прошивку ниже и установить ее вручную.
Обновление до MIUI 12 приносит на Xiaomi Mi 9T переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию, обновленную тёмную тему, повышает безопасность и многое другое.
Апдейт рассылается по воздуху поэтапно, но нетерпеливые пользователи могут скачать прошивку ниже и установить ее вручную.
Скачать русскую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi
|Модель
|Номер прошивки
|Recovery
|OTA
|Android
|Xiaomi Mi 9T
|12.0.1.0.QFJRUXM
|Скачать
|Скачать
|10
Обновление до MIUI 12 приносит на Xiaomi Mi 9T переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию, обновленную тёмную тему, повышает безопасность и многое другое.