В семье флагманов Xiaomi ожидается пополнение: Mi 10 Pro Super Cup

Стереодинамики

Улучшенный вибромотор с различными режимами – для игр и точных оповещений

Улучшенная частота обновления экрана

Будет сохранении 3,5 джек для проводных наушников и аудио оборудования

Чипсет NFC, ИК датчик

Фотокамера с возможностью зумирования от 30-х

Улучшенный контроль ИИ оптики

Емкий аккумулятор с беспроводной зарядкой

Мощный игровой чипсет с хорошим охлаждением тепловыми трубками.

Неожиданно, но факт. Обычно после презентации базовой флагманской модели и выхода PRO версии, дальнейшее пополнение флагманской линейки идет по пути упрощения и удешевления. Но не в этот раз. Mi 10 Pro Super Cup - улучшенная и обновленная версия Mi 10 Pro. Представлять новинку будет лично глава компании, господин Лей Цзунь (Lei Jun).Mi 10 Pro Super Cup получит экран Super AMOLED с частотой кадра 120 ГЦ, однокристальный чипсет SoC Snapdragon 865, камеру 100Мп и аккумулятор с быстрой зарядкой на 100-120Вт – то самое обновление, которого мы ждали с января 2020 года. Новая технология супер быстрой 100Вт зарядки, анонсированная и запатентованная Xiaomi, увидит свет. На самом деле довольно быстро.На своей странице в соцсети, Лей Цзунь перечислил основные качества новой версии, опираясь на пользовательские запросы.Новый Mi 10 Pro Super Cup должен отвечать всем требованиям пользователей. Цена пока не анонсир