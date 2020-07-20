В семье флагманов Xiaomi ожидается пополнение: Mi 10 Pro Super Cup

Неожиданно, но факт. Обычно после презентации базовой флагманской модели и выхода PRO версии, дальнейшее пополнение флагманской линейки идет по пути упрощения и удешевления. Но не в этот раз. Mi 10 Pro Super Cup - улучшенная и обновленная версия Mi 10 Pro. Представлять новинку будет лично глава компании, господин Лей Цзунь (Lei Jun).
Mi 10 Pro Super Cup получит экран Super AMOLED с частотой кадра 120 ГЦ, однокристальный чипсет SoC Snapdragon 865, камеру 100Мп и аккумулятор с быстрой зарядкой на 100-120Вт – то самое обновление, которого мы ждали с января 2020 года. Новая технология супер быстрой 100Вт зарядки, анонсированная и запатентованная Xiaomi, увидит свет. На самом деле довольно быстро.
На своей странице в соцсети, Лей Цзунь перечислил основные качества новой версии, опираясь на пользовательские запросы.
Новый Mi 10 Pro Super Cup должен отвечать всем требованиям пользователей. Цена пока не анонсир
Mi 10 Pro Super Cup получит экран Super AMOLED с частотой кадра 120 ГЦ, однокристальный чипсет SoC Snapdragon 865, камеру 100Мп и аккумулятор с быстрой зарядкой на 100-120Вт – то самое обновление, которого мы ждали с января 2020 года. Новая технология супер быстрой 100Вт зарядки, анонсированная и запатентованная Xiaomi, увидит свет. На самом деле довольно быстро.
На своей странице в соцсети, Лей Цзунь перечислил основные качества новой версии, опираясь на пользовательские запросы.
- Стереодинамики
- Улучшенный вибромотор с различными режимами – для игр и точных оповещений
- Улучшенная частота обновления экрана
- Будет сохранении 3,5 джек для проводных наушников и аудио оборудования
- Чипсет NFC, ИК датчик
- Фотокамера с возможностью зумирования от 30-х
- Улучшенный контроль ИИ оптики
- Емкий аккумулятор с беспроводной зарядкой
- Мощный игровой чипсет с хорошим охлаждением тепловыми трубками.
Новый Mi 10 Pro Super Cup должен отвечать всем требованиям пользователей. Цена пока не анонсир