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В семье флагманов Xiaomi ожидается пополнение: Mi 10 Pro Super Cup

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MobilZone
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Неожиданно, но факт. Обычно после презентации базовой флагманской модели и выхода PRO версии, дальнейшее пополнение флагманской линейки идет по пути упрощения и удешевления. Но не в этот раз. Mi 10 Pro Super Cup  - улучшенная и обновленная версия Mi 10 Pro. Представлять новинку будет лично глава компании, господин Лей Цзунь (Lei Jun).

Mi 10 Pro Super Cup  получит экран Super AMOLED с частотой кадра 120 ГЦ, однокристальный чипсет SoC Snapdragon 865, камеру 100Мп и аккумулятор с быстрой зарядкой на 100-120Вт – то самое обновление, которого мы ждали с января 2020 года. Новая технология супер быстрой 100Вт зарядки, анонсированная и запатентованная Xiaomi, увидит свет. На самом деле довольно быстро.

На своей странице в соцсети, Лей Цзунь перечислил основные качества новой версии, опираясь на пользовательские запросы.

  •      Стереодинамики
  •       Улучшенный вибромотор с различными режимами – для игр и точных оповещений
  •        Улучшенная частота обновления экрана      
  •         Будет сохранении 3,5 джек для проводных наушников и аудио оборудования
  •        Чипсет NFC, ИК датчик
  •        Фотокамера с возможностью зумирования от 30-х
  •        Улучшенный контроль ИИ оптики
  •        Емкий аккумулятор с беспроводной зарядкой
  •        Мощный игровой чипсет с хорошим охлаждением тепловыми трубками.

Новый Mi 10 Pro Super Cup  должен отвечать всем требованиям пользователей. Цена пока не анонсир
Теги: Xiaomi Mi 10 Pro Super Cup
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