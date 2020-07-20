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Xiaomi уже тестирует оболочку MIUI 12.1

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MobilZone
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Новая версия фирменной оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi доступна пока только для нескольких флагманских моделей. Однако компания приступила уже к бета-тестированию следующей модификации – прошивки MIUI 12.1.

В сети доступен ролик, правда, только на китайском языке, где демонстрируются возможности и фишки новой версии прошивки.
В частности, вызывает интерес набор анимации для выполнения разблокировки по отпечатку пальцев для смартфонов Сяоми с AMOLED-дисплеями. Первоначально будет доступно четыре варианта, в дальнейшем же пользователи смогут загружать новую анимацию через приложение «Темы» (Themes).

Еще одна полезная опция – «Безопасная клавиатура» (Secure keyboard). Сейчас, когда пользователь вводит свой пароль, злоумышленник может угадать комбинацию цифр или графический ключ по движению пальцев. Благодаря же новой «Безопасной клавиатуре» можно самостоятельно менять расположение кнопок с цифрами, поэтому угадать пароль посторонним лицам точно не получится.
Безопасная клавиатура

Переработке подверглось и приложение «Mi помощник» (App Vault), которое отвечает за получение быстрого доступа к информации и различным функциям. Интерфейс теперь сильно напоминает дизайн IOS. В верхнем ряду размещены т.н. «вечные» значки приложений, а чуть ниже расположены более крупные секции. Пользователю предоставлено право менять порядок группировки значков.

В опции Always On Display (всегда включенный дисплей) добавлена возможность скрывать ряд элементов, например, статус аккумулятора, счетчик шагов.

В «Галерее» и «Камере» появились новые фильтра. Также расширены возможности для простановки «водяных знаков», переработана функция «Суперобоев», а в Xiaomi Health добавлен параметр кровяного давления.

Ожидается, что большинство моделей смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 12.1 ближе к концу осени 2020 года.
Теги: Xiaomi MIUI 12.1
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