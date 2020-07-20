Беспроводные наушники OPPO Enco W11: дерзкий новичок

OPPO AED Украина сегодня представляет новинку в iOT сегменте – беспроводные наушники OPPO Enco W11. Эта модель демонстрирует последние достижения OPPO в технологии бюджетных беспроводных наушников. Продукт по цене 1199 гривен сочетает в себе отличное качество звука, выносливость с 20-часами автономной работы, мощные басы, пыле- и влагозащитные характеристики IP55, а также полное сенсорное управление прикосновением. Таким образом OPPO стремится усилить присутствие среди молодежи, внимательно следит за новыми технологиями, инновационными тенденциями и фокусируется на качестве и удобном использовании.

Благодаря многолетнему опыту OPPO в аудиоиндустрии, беспроводные наушники ОРРО Enco W11 прекрасны во всех отношениях: они используют новый Bluetooth с минимальной задержкой и двойной передачей сигнала. По сравнению с традиционной технологией Bluetooth, задержка не заметна, а возможность каких-либо препятствий сигнала минимизирована. Встроенная микросхема Bluetooth 5.0 и функция автоматического восстановления связи обеспечивают простое и удобное сообщение. С точки зрения выносливости, наушники работают до пяти часов без подзарядки, а общее время работы достигает 20 часов. Также они оснащены портом для зарядки Type-C, который становится все более популярным в отрасли.

Гарнитура понравится пользователям, ориентированным на качество звука. Встроенный динамик на 8 мм и композитная структура с титановым покрытием обеспечивают отличное качество звука, гарантируя хорошие низкочастотные характеристики и чистые голоса. Продукт поддерживает протокол передачи звука AAC HD, с лучшим качеством и скоростью кодирования. Для тех, кто занимается спортом, приятным функциональным дополнением станут влагонепроницаемые свойства. OPPO Enco W11 имеет сертификат защиты от пыли и влаги IP55. Это означает, что эрозия, связанная с потоотделением, или дождь для них совершенно безопасны.

Благодаря сенсорам пользователи могут управлять Enco W11 с помощью обычного прикосновения. Чтобы начать воспроизведение музыки или поставить ее на паузу, достаточно один раз коснуться любого из наушников. Двойной тап переключает песни, а длинные нажатия регулируют громкость звука. Тремя прикосновениями запускаются голосовые помощники для звонков.

Дизайн в форме эллипса обеспечивает не только эстетический вид, но эргономичность и удобство, поскольку позволяет им идеально держаться в ухе.

С 20 июля беспроводные наушники Орро Enco W11 можно приобрести по цене 1199 гривен на сайте ROZETKA и Citrus, а также в сетях партнерских магазинов Comfy, Фокстрот, Eldorado, Алло, KTC, F5 и других.

Благодаря своей производительности и функциональности, Орро Enco W11, несомненно, является одним из лучших вариантов для пользователей, которые ищут доступные, но качественные беспроводные наушники.