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Беспроводные наушники OPPO Enco W11: дерзкий новичок

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MobilZone
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OPPO AED Украина сегодня представляет новинку в iOT сегменте – беспроводные наушники OPPO Enco W11. Эта модель демонстрирует последние достижения OPPO в технологии бюджетных беспроводных наушников. Продукт по цене 1199 гривен сочетает в себе отличное качество звука, выносливость с 20-часами автономной работы, мощные басы, пыле- и влагозащитные характеристики IP55, а также полное сенсорное управление прикосновением. Таким образом OPPO стремится усилить присутствие среди молодежи, внимательно следит за новыми технологиями, инновационными тенденциями и фокусируется на качестве и удобном использовании.


Благодаря многолетнему опыту OPPO в аудиоиндустрии, беспроводные наушники ОРРО Enco W11 прекрасны во всех отношениях: они используют новый Bluetooth с минимальной задержкой и двойной передачей сигнала. По сравнению с традиционной технологией Bluetooth, задержка не заметна, а возможность каких-либо препятствий сигнала минимизирована. Встроенная микросхема Bluetooth 5.0 и функция автоматического восстановления связи обеспечивают простое и удобное сообщение. С точки зрения выносливости, наушники работают до пяти часов без подзарядки, а общее время работы достигает 20 часов. Также они оснащены портом для зарядки Type-C, который становится все более популярным в отрасли.


Гарнитура понравится пользователям, ориентированным на качество звука. Встроенный динамик на 8 мм и композитная структура с титановым покрытием обеспечивают отличное качество звука, гарантируя хорошие низкочастотные характеристики и чистые голоса. Продукт поддерживает протокол передачи звука AAC HD, с лучшим качеством и скоростью кодирования. Для тех, кто занимается спортом, приятным функциональным дополнением станут влагонепроницаемые свойства. OPPO Enco W11 имеет сертификат защиты от пыли и влаги IP55. Это означает, что эрозия, связанная с потоотделением, или дождь для них совершенно безопасны.


Благодаря сенсорам пользователи могут управлять Enco W11 с помощью обычного прикосновения. Чтобы начать воспроизведение музыки или поставить ее на паузу, достаточно один раз коснуться любого из наушников. Двойной тап переключает песни, а длинные нажатия регулируют громкость звука. Тремя прикосновениями запускаются голосовые помощники для звонков.


Дизайн в форме эллипса обеспечивает не только эстетический вид, но  эргономичность и удобство, поскольку позволяет им идеально держаться в ухе.


С 20 июля беспроводные наушники Орро Enco W11 можно приобрести по цене 1199 гривен на сайте ROZETKA и Citrus, а также в сетях партнерских магазинов Comfy, Фокстрот, Eldorado, Алло, KTC, F5 и других.


Благодаря своей производительности и функциональности, Орро Enco W11, несомненно, является одним из лучших вариантов для пользователей, которые ищут доступные, но качественные беспроводные наушники.

Теги: OPPO
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