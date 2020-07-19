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Xiaomi Mi Band 5 полностью разобрали и показали что внутри

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MobilZone
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Накануне был опубликован видеоролик с сайта china-review, в котором демонстрируется процесс разборки нового фитнес-трекера от Xiaomi — Mi Band 5. Кстати, разборке подверглась именно европейская версия трекера. Есть ли что-то, чем внутренности гаджета смогли удивить? Сейчас узнаем. 


У автора ролика разобрать Mi Band 5 без видимых повреждений последнего все же не удалось. Сложность такой разборки объясняется наличием влагозащиты по стандарту 5 ATM. Весь трекер состоит всего из нескольких ключевых элементов: центральная плата, аккумулятор емкостью 125 мАч, датчик для измерения частоты сердечных сокращений, 1.1-дюймовый AMOLED-дисплей. 
Как видим, чего-то необычного в капсуле Mi Band’a не нашлось. Впрочем модель все равно заметно отличается от своего предшественника:
  1. Xiaomi увеличила размер дисплея на Mi Band 5 с 1,1-дюймовым AMOLED-экраном. Mi Band 4 имеет меньший 0,95-дюймовый дисплей.
  2. На Mi Band 5 появилось более 100 новых циферблатов с новыми популярными персонажами.
  3. Теперь для зарядки фитнес-трекера используется магнитная зарядка, благодаря которой можно не вынимать капсулу из ремешка.
  4. Mi Band 5 поставляется с поддержкой отслеживания менструального цикла.
  5. Xiaomi Mi Band 5 поставляется с 11 профессиональными видами спорта, среди новых отмечаются гребной тренажер, скакалка, езда на велосипеде в помещении и йога.
  6. Трекер также получил функцию Personal Activity Intelligence (PAI), которая позволяет пользователям лучше понимать свои тренировки и физическую форму.
Теги: Mi Band 5 Xiaomi
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