Xiaomi Mi Band 5 полностью разобрали и показали что внутри

Xiaomi увеличила размер дисплея на Mi Band 5 с 1,1-дюймовым AMOLED-экраном. Mi Band 4 имеет меньший 0,95-дюймовый дисплей. На Mi Band 5 появилось более 100 новых циферблатов с новыми популярными персонажами. Теперь для зарядки фитнес-трекера используется магнитная зарядка, благодаря которой можно не вынимать капсулу из ремешка. Mi Band 5 поставляется с поддержкой отслеживания менструального цикла. Xiaomi Mi Band 5 поставляется с 11 профессиональными видами спорта, среди новых отмечаются гребной тренажер, скакалка, езда на велосипеде в помещении и йога. Трекер также получил функцию Personal Activity Intelligence (PAI), которая позволяет пользователям лучше понимать свои тренировки и физическую форму.

Накануне был опубликован видеоролик с сайта china-review, в котором демонстрируется процесс разборки нового фитнес-трекера от Xiaomi — Mi Band 5. Кстати, разборке подверглась именно европейская версия трекера. Есть ли что-то, чем внутренности гаджета смогли удивить? Сейчас узнаем.У автора ролика разобрать Mi Band 5 без видимых повреждений последнего все же не удалось. Сложность такой разборки объясняется наличием влагозащиты по стандарту 5 ATM. Весь трекер состоит всего из нескольких ключевых элементов: центральная плата, аккумулятор емкостью 125 мАч, датчик для измерения частоты сердечных сокращений, 1.1-дюймовый AMOLED-дисплей.Как видим, чего-то необычного в капсуле Mi Band’a не нашлось. Впрочем модель все равно заметно отличается от своего предшественника: