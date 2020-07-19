Выпуск MIUI 12 для восьми смартфонов Xiaomi отложен

Стало известно о том, что компания Xiaomi по различным причинам отложила выпуск стабильной версии оболочки MIUI 12 сразу для восьми своих смартфонов. Речь идет о следующих аппаратах:
Выпуск обновления до MIUI 12 для Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Mix 3, Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Xiaomi Mi CC9e разработчики компании отложили из-за «нестабильной работы программного обеспечения». Ранее сообщалось, что данные модели получат новую версию MIUI до конца лета, но уложится ли производитель в эти сроки — неизвестно.
В свою очередь, Redmi Note 7 пока не получит MIUI 12 в связи с тем, что разработчики столкнулись с определенным проблемами при реализации поддержки технологии One-The-Go.
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi Mix 3
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Xiaomi Mi CC9e
- Redmi Note 7
Выпуск обновления до MIUI 12 для Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Mix 3, Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Xiaomi Mi CC9e разработчики компании отложили из-за «нестабильной работы программного обеспечения». Ранее сообщалось, что данные модели получат новую версию MIUI до конца лета, но уложится ли производитель в эти сроки — неизвестно.
В свою очередь, Redmi Note 7 пока не получит MIUI 12 в связи с тем, что разработчики столкнулись с определенным проблемами при реализации поддержки технологии One-The-Go.