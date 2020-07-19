Выпуск MIUI 12 для восьми смартфонов Xiaomi отложен

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Стало известно о том, что компания Xiaomi по различным причинам отложила выпуск стабильной версии оболочки MIUI 12 сразу для восьми своих смартфонов. Речь идет о следующих аппаратах:Актуальные флагманские смартфоныв ближайшее время не получат MIUI 12, так как производитель готовит для них прошивки MIUI 12 сразу на новейшей операционной системе Android 11.Выпуск обновления додляразработчики компании отложили из-за «нестабильной работы программного обеспечения». Ранее сообщалось, что данные модели получат новую версию MIUI до конца лета, но уложится ли производитель в эти сроки — неизвестно.В свою очередь,пока не получит MIUI 12 в связи с тем, что разработчики столкнулись с определенным проблемами при реализации поддержки технологии One-The-Go.