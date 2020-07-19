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Выпуск MIUI 12 для восьми смартфонов Xiaomi отложен

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MobilZone
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Стало известно о том, что компания Xiaomi по различным причинам отложила выпуск стабильной версии оболочки MIUI 12 сразу для восьми своих смартфонов. Речь идет о следующих аппаратах:
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Xiaomi Mi CC9e
  • Redmi Note 7
Актуальные флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro в ближайшее время не получат MIUI 12, так как производитель готовит для них прошивки MIUI 12 сразу на новейшей операционной системе Android 11.

Выпуск обновления до MIUI 12 для Xiaomi Mi Mix 2SXiaomi Mi Mix 3Redmi Note 8Redmi Note 8T и Xiaomi Mi CC9e разработчики компании отложили из-за «нестабильной работы программного обеспечения». Ранее сообщалось, что данные модели получат новую версию MIUI до конца лета, но уложится ли производитель в эти сроки — неизвестно.

В свою очередь, Redmi Note 7 пока не получит MIUI 12 в связи с тем, что разработчики столкнулись с определенным проблемами при реализации поддержки технологии One-The-Go.
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