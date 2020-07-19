Смартфоны Xiaomi ждет хороший апгрейд с MIUI 12.1

На днях мы писали о том, что компания Xiaomi, практически не выпустив новую версию фирменной оболочки MIUI 12, уже работает над крупным обновлением, получившим номер MIUI 12.1. В настоящее время данный апдейт, получивший множество визуальных и технических нововведений, активно тестируется в Китае.



Напомним, MIUI 12.1 принесет на устройства Xiaomi, Redmi и Poco новые варианты анимации для разблокировки с помощью подэкранного сканера отпечатков пальцев, функцию Безопасная клавиатура, обновленное приложение App Vault, переработанное приложение Погода, более тонкую настройку функции Always On Display, новые фильтры в Камере и Галерее, а также множество более мелких изменений.



Судя по всему, смартфоны производителя, еще не получившие глобальные версии MIUI 12, а это практически все устройства Xiaomi, будут сразу обновляться до MIUI 12.1, но вряд ли обновления будут рассылаться раньше августа.