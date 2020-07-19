Xiaomi готовит запуск многофункциональной вертикальной беспроводной зарядки за 15 долларов

На краудфандинговой площадке Сяоми идет сбор средств для организации выпуска новой беспроводной зарядной станции для смартфонов.Особенность новинки – наличие трех портов USB, а также двух стандартных розеток китайского формата, через которые можно подключить не только ноутбук, но даже телевизор. Чуть ранее компания Сяоми уже выпустила портативную зарядку Xiaomi Beth GaN Energy Stack, с помощью которой также можно подзаряжать ноутбуки.Сама же беспроводная зарядка выдает мощность в 10 Вт. При этом пользователь может разместить смартфон на поверхности как в вертикальном, так и горизонтальном положении. О работе устройства свидетельствует световой индикатор.В широкую продажу в Китае беспроводная зарядка Xiaomi поступит до конца июля 2020 года, а ее появление в Украине и России стоит ждать не раньше сентября. Цена не должна превысить 22-25 долларов.