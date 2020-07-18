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Массовый выход глобальных прошивок MIUI 12 ожидается в августе

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MobilZone
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Выпустив в конце июня глобальные прошивки MIUI 12 для Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9T Pro компания Xiaomi взяла не совсем понятную паузу, которая уже серьезно затянулась, что явно не нравится владельцам смартфонов данного производителя.

Но на днях появилась надежда, что владельцы многих глобальных моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco начнут получать долгожданную оболочку MIUI 12 в августе.

В частности, один из разработчиков MIUI на глобальном форуме Mi Community на вопрос о сроках обновления до MIUI 12 аппарата Redmi 8A, ответил:


Это официально не сообщается, но, вероятно, в следующем месяце.

При этом, если верить графику выхода глобальной MIUI 12 для устройств Xiaomi, Redmi и Poco, модель Redmi 8A далеко не первая в списке на получение новой версии фирменной прошивки и вполне логично предположить, что с началом августа всё всё больше аппаратов производителя начнут получать стабильную «глобалку» MIUI 12.
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