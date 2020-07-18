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Компания Xiaomi нацелилась на южнокорейский рынок

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MobilZone
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Компания Xiaomi приступила к продажам смартфонов с поддержкой сетей 5G в Южной Корее, при этом предлагая их по цене вдвое меньшей, чем у местных производителей в лице Samsung и LG.

Как ожидает китайский производитель, покорить южнокорейский рынок будет достаточно проблематичной задачей, но уже начал в регионе онлайн-продажи модели Xiaomi Mi 10 Lite по цене порядка $375, тогда как смартфон LG Velvet здесь предлагается за $747. В розничных точках продаж Mi 10 Lite пока не продается.

«Наша продукция будет привлекательной для корейских потребителей, которые возлагают большие надежды на новые 5G-смартфоны, но также ищут лучшее соотношение цены и качества» — заявил глава Xiaomi.


Напомним, Xiaomi Mi 10 Lite получил 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, 5G-платформу Qualcomm Snapdragon 765G, до 8 Гб оперативки, до 128 Гб флеш-памяти, основную квадрокамеру с датчиками изображения на 48, 8, 2 и 2 Мп, 16-мегапиксельную фронталку, модуль NFC, а также аккумулятор на 4160 мАч с быстрой зарядкой мощностью 20 Вт.
Теги: Xiaomi
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