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Как отключить рекламу на 100 процентов в MIUI 11

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MobilZone
138
в этой статье, мы поговорим о том, как отключить рекламу на прошивке MIUI. Рекламы довольно много, поэтому я расскажу об основных пунктах, где ее точно нужно отключить. Версия MIUI может отличаться, поэтому некоторые пункты могут находиться в разных разделах, можете воспользоваться поиском. Начнём!

Давайте сначала отключим рекламу в настройках, а затем пойдем по приложениям. Заходим в настройки ? далее находим раздел все предложения ? нажимаем на три точки ? выбираем настройки ? строке получать рекомендации нажимаем на переключатель отключаем. Возвращаемся в настройки, заходим в раздел рабочий стол ? далее в нижней части страницы находим строку показывать предложение и отключаем. Снова заходим ? расширенные настройки, находим строку конфиденциальность ? далее рекламные сервисы и отключаем персональное объявление. Выходим в основные настройки открываем пункт темы нажимаем на свой профиль нажимаем настройки и отключаем получать рекомендации.




















Открываем настройки,переходим в приложения переходим к приложениям. Сначала откроем Play Market и установим любое приложение которого нет на смартфоне, ждем когда установится ? нажимаем на шестеренку и чтобы не видеть рекламу отключаем получать рекомендации. Есть здесь еще один пункт, проверять приложение из Play Market, приложения проверяются внутренним антивирусом и отключаем. Открываем проводник, нажимаем на три полоски ? настройки ? отключаем получать рекомендации. Находим приложение загрузки, нажимаем на три точки, далее настройки и отключаем получаете рекомендации. Открываем браузер, нажимаем на кнопку меню, далее шестеренка здесь нужно найти строку безопасности и отключить персонализацию. В приложении безопасность нажимаем на шестеренку и в нижней части окна отключаем получать рекомендации. Открываем музыку и сразу видим рекламу пропускаем нажимаем на три полоски ? настройки ? расширенные настройки ? отключаем получать рекомендации. Теперь мы не будем видеть рекламу в этих приложениях.
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