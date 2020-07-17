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» » Выпущен самый недорогой смартфон iQOO: тройная камера, Snapdragon 720G, дисплей 6,53
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Выпущен самый недорогой смартфон iQOO: тройная камера, Snapdragon 720G, дисплей 6,53

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MobilZone
26
После выпуска недорогого смартфона iQOO Z1x с поддержкой 5G, компания запустила в продажу похожий смартфон среднего класса без поддержки 5-го поколения мобильной связи. Новинка будет интересна многим нашим пользователям, потому как в нашей стране 5G ещё под запретом и не известно о сроках его снятия. Модель получила название iQOO U1 и поступила в продажу в Китае со стартовой ценой 171 доллар США.

Дизайн iQOO U1 минималистичен и отлично вписывается в тренд текущего года круглой прорезью под фронтальную камеру, повсеместно применяемой во всех недавно выпущеных флагманах.

Переднюю панель смартфона представляет IPS-дисплей с диагональю 6,53 дюйма, разрешением Full HD+ 2340x1080 пикселей и занимающий 90,72% всей площади лицевой панели. Лично в моём представлении iQOO всегда делал упор на производство игровых смартфонов, а потому соотношение сторон экрана новинки 19,5:9, вполне ожидаемое и соответствует геймерскому типу устройства.
Выпускается медаль в трёх вариантах по цвету: секретный чёрный, солнечный морозный белый и звёздный голубой.
Сенсор фронтальной камеры имеет разрешение 8 Мп. На задней панели расположился модуль основной камеры, состоящий из трёх датчиков и LED-вспышки. Оформлен модуль в виде вертикального ряда сенсоров, что также отвечает минималистичности дизайна. Основная камера включает в себя: главный сенсор 48 Мп, датчик глубины 2 Мп для портретной съёмки и 2 Мп линзу для макросъёмки.
Чтобы не перегружать заднюю панель, сканер отпечатков пальцев был совмещен с кнопкой включения, расположенной на правой грани устройства.

Аппаратную часть смартфона возглавляет восьмиядерный процессор среднего уровня Snapdragon 720G 2,3 ГГц. Дополняет его ОЗУ LPDDR4x одним из двух возможных вариантов: 6 Гб или 8 Гб. Встроенную память представляет UFS 2.1 64 Гб или 128 Гб.
В зависимости от вариантов по памяти меняется и цена устройства. Всего выпущено три различных варианта:
- 6/64 Гб по цене 171 доллар США;
- 6/128 Гб по цене $200;
- 8/128 Гб по цене $228.

iQOO U1 функционирует под управлением ОС Android 10 в программной оболочке iQOO UI.
Автономную работу гаджета обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддерживающий функцию быстрой зарядки 18 Вт.
Пока смартфон доступен только по предзаказу в Китае, поставки заказанных аппаратов начнутся с 23 июля. О сроках выхода глобальной версии производитель не сообщает.
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