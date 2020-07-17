ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:03
Плюсы и минусы прекрасного смартфона Realme X50 5G
17:51
Выпущен самый недорогой смартфон iQOO: тройная камера, Snapdragon 720G, дисплей 6,53
15:58
Владельцы украинских версий Xiaomi Redmi 7A дождались Android 10
14:48
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2020 засветился до официального анонса
21:10
Флагманская серия смартфонов vivo Х50 и Х50 Pro меняет опыт мобильной фотографии
21:01
Первый беспроводной ручной пылесос Roborock - обзор Roborock H6
18:07
Беспроводной ручной пылесос Xiaomi Shunzo Handheld - Лучший в своей в ценовой категории
12:30
Как отключить рекламу на MIUI 12
11:42
Какие новые платформы готовят Qualcomm и MediaTek
09:00
Обновленный флагман Xiaomi засветился в агентстве 3С
08:45
Владельцы Poco F2 Pro в Европе начали получать MIUI 12
18:04
Huawei P40 Lite 5G vs Oppo Find X2 Lite 5G: нужно ли переплачивать
18:00
Анонсирован блокнот Xiaomi Lockbook Pro со сканером отпечатков пальца
14:42
OPPO презентовали 125 Вт Flash Charge, беспроводную быструю зарядку 65 Вт AirVOOC и ультрамини зарядное устройство 50Вт SuperVOOC
14:23
Новинка: лазерный дальномер Xiaomi Mileseey Golf Laser Range Finder c 6-кратным оптическим зумом
20:02
Новый роутер Xiaomi. Встречайте - Xiaomi Mi Router 4 Pro
15:20
Сравнение крутых бюджетных смарт-часов Xiaomi Haylou LS01 и Haylou Solar LS05
11:51
Завтра в 15 часов ожидаем большую презентацию Xiaomi
08:55
Глобальная и индийская прошивки MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T и Redmi K20
05:13
История невероятного снимка, сделанного на бюджетный смартфон от Xiaomi
20:36
Xiaomi выпустила телефон для детей стоимостью 50 евро
18:46
Пока Apple планирует отказаться от процессоров Intel в пользу ARM, Huawei уже выпускает на них ПК
16:04
Уже сейчас можно установить Xiaomi MIUI 12 Control Center
14:11
Новый компактный электросамокат Xiaomi Ninebot ES1L
21:54
Garmin выпустил новые смарт-часы на солнечных батареях с небывалым временем автономной работы
18:02
Ноутбук с топовой начинкой, который вообще не стоит покупать
09:35
Samsung Galaxy Note 20 Ultra на живом видео
08:01
Snapdragon 865+ для Samsung Galaxy Note 20 представлен официально
21:32
США посторят настоящую цифровую стену
16:40
iPhone за $550 или Xiaomi за $200 - Что лучше
14:38
Секреты MIUI: Отключаем Google Ассистент и освобождаем память
21:35
Гигантская поставка OLED-дисплеев в Xiaomi и Huawei для камер под экраном
20:22
Все характеристики Samsung Galaxy Tab S7+
 Больше новостей
» » Владельцы украинских версий Xiaomi Redmi 7A дождались Android 10
-

Владельцы украинских версий Xiaomi Redmi 7A дождались Android 10

Поделиться:
MobilZone
835
Как правило, китайская компания Xiaomi затягивает с выпуском UA - RU-версий фирменной оболочки MIUI для своих устройств, но все же не забывает о украинских и российских пользователях.

Так, позавчера производитель выпустил русскую прошивку MIUI 11, основанную на актуальной версии операционной системы Android 10, для популярного смартфона Redmi 7A. Помимо обновления до Android 10 апдейт под номером 11.0.1.0.QCMRUXM приносит на устройство июньский патч безопасности Android, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.

Обновление 11.0.1.0.QCMRUXM для Redmi 7A рассылается пользователям по воздуху поэтапно, но кому не терпится, могут скачать прошивку по этой ссылке и установить ее вручную.

Напомним, Redmi 7A входит в официальный список аппаратов, которые обновятся до MIUI 12, но в ближайшем будущем ее ждать не стоит (скорее всего, выйдет только осенью), тем более RU-версию.
Система комментирования SigComments