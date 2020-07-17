Владельцы украинских версий Xiaomi Redmi 7A дождались Android 10

Как правило, китайская компания Xiaomi затягивает с выпуском UA - RU-версий фирменной оболочки MIUI для своих устройств, но все же не забывает о украинских и российских пользователях.
Так, позавчера производитель выпустил русскую прошивку MIUI 11, основанную на актуальной версии операционной системы Android 10, для популярного смартфона Redmi 7A. Помимо обновления до Android 10 апдейт под номером 11.0.1.0.QCMRUXM приносит на устройство июньский патч безопасности Android, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.
Обновление 11.0.1.0.QCMRUXM для Redmi 7A рассылается пользователям по воздуху поэтапно, но кому не терпится, могут скачать прошивку по этой ссылке и установить ее вручную.
Напомним, Redmi 7A входит в официальный список аппаратов, которые обновятся до MIUI 12, но в ближайшем будущем ее ждать не стоит (скорее всего, выйдет только осенью), тем более RU-версию.
Так, позавчера производитель выпустил русскую прошивку MIUI 11, основанную на актуальной версии операционной системы Android 10, для популярного смартфона Redmi 7A. Помимо обновления до Android 10 апдейт под номером 11.0.1.0.QCMRUXM приносит на устройство июньский патч безопасности Android, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.
Обновление 11.0.1.0.QCMRUXM для Redmi 7A рассылается пользователям по воздуху поэтапно, но кому не терпится, могут скачать прошивку по этой ссылке и установить ее вручную.
Напомним, Redmi 7A входит в официальный список аппаратов, которые обновятся до MIUI 12, но в ближайшем будущем ее ждать не стоит (скорее всего, выйдет только осенью), тем более RU-версию.