Смартфон Xiaomi Mi Mix 2020 засветился до официального анонса

На популярной онлайн-площадке AliExpress появилась страничка с рекламными снимками смартфона Xiaomi Mi Mix 2020, которую, впрочем уже удалили, но изображения аппарата успели разлететься по Сети.Как видно на картинках, Xiaomi Mi Mix 2020 получил уникальный и достаточно интересный дизайн — дисплей смартфона лишен каких-либо отверстий или вырезов под фронталку, а с правого торца аппарата присутствует небольшой выступ, на котором размещены сдвоенная селфи-камера, а также аппаратные кнопки питания и регулировки громкости.На задней панели Xiaomi Mi Mix 2020 находится достаточно крупный горизонтально расположенный прямоугольный блок основной камеры. Как ожидается, тыльная камера новинки компании Xiaomi получит четыре датчика изображения, перископный модуль, а также лазерный дальномер.К сожалению, официальной информации о следующем смартфоне линейки Xiaomi Mi Mix по-прежнему нет.