Смартфон Xiaomi Mi Mix 2020 засветился до официального анонса

На популярной онлайн-площадке AliExpress появилась страничка с рекламными снимками смартфона Xiaomi Mi Mix 2020, которую, впрочем уже удалили, но изображения аппарата успели разлететься по Сети.
Как видно на картинках, Xiaomi Mi Mix 2020 получил уникальный и достаточно интересный дизайн — дисплей смартфона лишен каких-либо отверстий или вырезов под фронталку, а с правого торца аппарата присутствует небольшой выступ, на котором размещены сдвоенная селфи-камера, а также аппаратные кнопки питания и регулировки громкости.
На задней панели Xiaomi Mi Mix 2020 находится достаточно крупный горизонтально расположенный прямоугольный блок основной камеры. Как ожидается, тыльная камера новинки компании Xiaomi получит четыре датчика изображения, перископный модуль, а также лазерный дальномер.
К сожалению, официальной информации о следующем смартфоне линейки Xiaomi Mi Mix по-прежнему нет.
Как видно на картинках, Xiaomi Mi Mix 2020 получил уникальный и достаточно интересный дизайн — дисплей смартфона лишен каких-либо отверстий или вырезов под фронталку, а с правого торца аппарата присутствует небольшой выступ, на котором размещены сдвоенная селфи-камера, а также аппаратные кнопки питания и регулировки громкости.
На задней панели Xiaomi Mi Mix 2020 находится достаточно крупный горизонтально расположенный прямоугольный блок основной камеры. Как ожидается, тыльная камера новинки компании Xiaomi получит четыре датчика изображения, перископный модуль, а также лазерный дальномер.
К сожалению, официальной информации о следующем смартфоне линейки Xiaomi Mi Mix по-прежнему нет.