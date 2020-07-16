Беспроводной ручной пылесос Xiaomi Shunzo Handheld - Лучший в своей в ценовой категории

Почему стоит выбрать Wireless Vacuum Cleaner Z11

Хорошая мощность уборки + моторизированная щетка

Удобные возможности трансформера

Хорошее качество фильтрации

Удобная система очистки

Лучший беспроводной пылесос в ценовой категории до 200 долларов. Цена Xiaomi Shunzo Handheld Wireless Vacuum Cleaner Z11 зависит от комплектации и в минимальной конфигурации для Китая составляет 142 доллара. В Украину и Россию поставляются комплекты с настенным держателем и полным комплектом щеток.Легкий беспроводной пылесос имеет целый ряд преимуществ – полная свобода действий, отсутствие мешающих проводов и возможность навести порядок, независимо от расположения розеток. Например, в автомобиле или на даче, на балконе или на веранде.Съемный аккумулятор – еще одно преимущество при уборке больших помещений. Закажите запасной аккумулятор и меняйте севший на уже заряженный. Продолжительность работы от одного заряда – до 60 минут при использовании эко режима (стандартная уборка пыли и мелкого мусора). При использовании моторной щетки время работы от одного заряда сокращается. Также имеется турбо режим. Время работы в турбо режиме (глубокая чистка длинношерстных ковров, мягкой мебели, салона автомобиля) около 10 минут.Еще один плюс – настенное крепление, совмещенное с зарядкой. Дизайн пылесоса Vacuum Cleaner Z11 исключительно удачный и даже получил премию за технологичный дизайн. Так что можно не прятать его в дальний угол. Симпатичный ультрасовременный гаджет достоин внимания и удобного хранения «под рукой».Пылесос Wireless Vacuum Cleaner Z11 получил усовершенствованный бесщеточный двигатель, обеспечивающий максимальную тягу 26 кПа – можно собирать даже железный мусор. Всасывающий поток разделен на несколько вихрей для обеспечения ровной тяги и чтобы не повреждать покрытия и обивку мебели слишком мощным всасыванием.Моторизированная щетка оснащена усовершенствованным мягким валиком с целой системой предотвращения наматывания волос и шерсти, специальным покрытием для тщательной уборки гладких полов и ковров. Особая щеточка ухаживает за валиком во время работы – он всегда в идеальном состоянии для уборки.Удлиняющая рукоять удобна для уборки полов, помогает добраться до карнизов и потолка, например, чтобы снять паутину. Без дополнительного удлинения удобно чистить мебель, горизонтальные поверхности. В этом случае мобильность выше, чем с длинной рукоятью. Гибкого шланга, к сожалению, в комплекте Wireless Vacuum Cleaner Z11 нет.Грязь и пыль поступают в фильтрационную камеру и пылесборник. Особая система очистки не позволит вырваться даже пыльце растений и спорам плесению проводились специальные испытания и пылесос прекрасно показал себя в борьбе с источниками аллергии.Многоступенчатый встроенный фильтр дополнен воздушным HEPA фильтром.Встроена систем очистки мусорного контейнера одним нажатием кнопки. Удобно и не пачкает руки. Спрессованная воздушным потоком пыль не разлетается.Беспроводной ручной пылесос Xiaomi Shunzo Handheld Wireless Vacuum Cleaner Z11 – прекрасный выбор, экономичный и многофункциональный. При желании, вы можете докупить дополнительные щетки и аккумуляторы на замену. Мощное всасывание, возможности трансформера, отличный уровень автономности и классный дизайн – и все это по абсолютно доступной цене.