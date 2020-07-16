Как отключить рекламу на MIUI 12

В этой статье мы расскажем как отключить рекламу в MIUI 12. Итак, Компания Xiaomi добавила возможность отключать рекламу на смартфонах Xiaomi в системных приложениях оболочки (в программах и настройках). В MIUI 11 уже придумали много способов как избавиться от ненужной рекламы, но в прошивке MIUI 12 это стало еще проще.Для того, чтобы отключить рекламу необходимо зайти в свой Mi-аккаунт, далее перейти в настройки -> Политики конфиденциальности -> Системные объявления -> Реклама в системных приложениях и здесь надо переключить флажок on на off, после этого реклама исчезнет.Новая прошивка получила улучшенные визуальные эффекты, новый темный режим и расширенные настройки конфиденциальности. Оболочка основана на Android 10, но в следующем месяце мы ожидаем выход обновления на Android 11.