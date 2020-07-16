Какие новые платформы готовят Qualcomm и MediaTek

Как мы знаем, очередным флагманским чипсетом отбудет Snapdragon 875G, о котором в Сети уже не раз публиковалась различная информация, а сегодня в китайской соцсети Weibo появилась дорожная карта по выпуску новых платформ Qualcomm иТак, Qualcomm Snapdragon 875G будет выпускаться по 5-нм техпроцессу EUV, а его премьера состоится в первом квартале 2021 года. Буква G в названии платформы по всей видимости говорит о том, что 5G-модем Snapdragon X60 будет интегрирован непосредственно в чип.Кроме того, Qualcomm готовит еще ряд новых однокристальных систем — в третьем квартале этого года выйдет Snapdragon 690 (SDM6853), а в четвертом появятся Snapdragon 662 и Snapdragon 460. Кроме того, в первом квартале 2021 года будет анонсирован Snapdragon 435G, а между первым и вторым кварталом следующего года чипмейкер представит SoC Snapdragon 735G.В свою очередь MediaTek готовит две доступные 5G-платформы — это 7-нанометровая Dimensity 600 для устройств среднего уровня и 6-нанометровая Dimensity 400, предназначенная для аппаратов начального уровня.Напомним, ранее сообщалось о том, что тайваньский контрактный производитель TSMC уже приступил к выпуску Qualcomm Snapdragon 875, а в сентябре планировалось начать отгружать новый чип производителям смартфонов.