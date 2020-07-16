Обновленный флагман Xiaomi засветился в агентстве 3С

Уже известно о том, что компания Xiaomi готовится представить в августе обновленный флагманский смартфон, который пополнит ряды линейкиВчера в базе данных китайского агентства по сертификации оборудования 3C был замечен неизвестный смартфон Xiaomi с модельным номером M2007J1SC, который комплектуется зарядкой мощностью 120 Вт (20В/6А). Что любопытно, блок питания имеет модельный номер MDY-12-ED, а в его спецификациях указано, что им можно пользоваться на высоте не более 5000 метров над уровнем моря.Технические характеристики грядущей новинки пока не раскрываются, но, по слухам, аппарат получит AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц, а также новую топовую платформу Qualcomm Snapdragon 865+ c 5G-модемом Snapdragon X55.Коммерческое название будущей новинки также неизвестно. Возможно, смартфон выйдет под именем Xiaomi Mi 10 Pro Plus или Xiaomi Mi 10 Venti, но это неподтвержденная информация.