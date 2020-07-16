Владельцы Poco F2 Pro в Европе начали получать MIUI 12

Компания Xiaomi приступила к распространению стабильной версии фирменной оболочки MIUI 12 для владельцев смартфонов Poco F2 Pro в Европе. Обновление под номером 12.0.1.0.QJKEUXM рассылается по воздуху, но нетерпеливые пользователи могут скачать прошивку отсюда и установить ее вручную.Обновление доприносит на Poco F2 Pro переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию, обновленную тёмную тему, повышает безопасность и многое другое. Сама Xiaomi во время презентации отметила, что системная анимация MIUI 12 впервые стала сравнима с iOS.Напомним, в техническом плане Poco F2 Pro является клоном флагманского смартфона Redmi K30 Pro.