Владельцы Poco F2 Pro в Европе начали получать MIUI 12

Компания Xiaomi приступила к распространению стабильной версии фирменной оболочки MIUI 12 для владельцев смартфонов Poco F2 Pro в Европе. Обновление под номером 12.0.1.0.QJKEUXM рассылается по воздуху, но нетерпеливые пользователи могут скачать прошивку отсюда и установить ее вручную.
Обновление до MIUI 12 приносит на Poco F2 Pro переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию, обновленную тёмную тему, повышает безопасность и многое другое. Сама Xiaomi во время презентации отметила, что системная анимация MIUI 12 впервые стала сравнима с iOS.
Напомним, в техническом плане Poco F2 Pro является клоном флагманского смартфона Redmi K30 Pro.
Обновление до MIUI 12 приносит на Poco F2 Pro переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию, обновленную тёмную тему, повышает безопасность и многое другое. Сама Xiaomi во время презентации отметила, что системная анимация MIUI 12 впервые стала сравнима с iOS.
Напомним, в техническом плане Poco F2 Pro является клоном флагманского смартфона Redmi K30 Pro.