Новинка: лазерный дальномер Xiaomi Mileseey Golf Laser Range Finder c 6-кратным оптическим зумом

На краудфандинговой площадке Сяоми появился интересный прибор – лазерный дальномер Xiaomi Mileseey Golf Laser Range Finder. Его ключевая особенность – наличие 6-кратного оптического зума, благодаря чему дальность измерения достигает 600 метров. При этом погрешность на максимальном расстоянии не превышает 0,5 метра. Угол обзора равняется 7°.Кроме опции измерения расстояния дальномер способен фиксировать скорость, с которой движется объект. Для этого требуется нажать всего одну кнопку и затем отслеживать движение объекта, в том числе в режиме реального времени.Как видно из названия прибора, он ориентирован на игроков в гольф. Ожидается, что с помощью устройства игроки смогут точнее наносить удары. А за счет функций блокировки флагштока и компенсации траектории мяча значительно повысится точность ударов.Дальномер Xiaomi также пригодится охотникам, так как позволит точно определять расстояние до животных и правильно рассчитывать траекторию выстрела.Размеры прибора составляют всего 110x65x38 мм, поэтому его удобно переносить даже в небольшом рюкзаке. Корпус покрыт мягким пластиком, обладающим противоскользящими свойствами.В Китае за новинку производитель просит 57 долларов. Когда же она появится на российском рынке, то стоимость может превысить 70 долларов.