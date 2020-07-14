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Новый роутер Xiaomi. Встречайте - Xiaomi Mi Router 4 Pro

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MobilZone / Гаджеты
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Предыдущая версия Mi Router 4 был выпущен в 2018 году. Так что обновление назрело.

3 порта LAN скоростью 1 гигабит каждый – отличная проводная связь

Новый роутер Xiaomi Mi Router 4 Pro оснащен 3 LAN портами и 1 WAN портом – все скоростью 1 гигабит. Прошлая версия Mi Router 4 располагала 2 LAN портами и входным портом. Xiaomi Mi Router 4 Pro получил серьезное преимущество – к высокоскоростной проводной связи можно подключить 3 устройства. Например, 2 компьютера и сетевой умный телевизор.

5 независимых антенн для высокоскоростного WIFI

Xiaomi Mi Router 4 Pro поддерживает стандарт WiFi 5 и 2 общепринятых диапазона2,4 ГГц и 5 ГГц. Суммарная скорость беспроводного интернета составляет 1317 Мбит/сек. Для сравнения, предыдущая версия Mi Router 4 может похвастаться 1167 Мбит/сек. Разница имеется, существенная, если вы активно пользуетесь беспроводными подключениями.

Усилители сигнала PA+LNA

Встроенные усилители сигнала улучшают проходимость высокоскоростного беспроводного соединения сквозь стены. Лучше прием, лучше передача.

Поддержка до 128 устройств

С развитием технологий умного дома, цифры с сотнями возможных беспроводных подключений перестают казаться фантастическими.  Посчитайте - пара десятков умных лампочек, 2-3 десятка датчиков – протечек, освещения, качества воздуха, температуры, видеокамеры, бытовая техника – водогреи, отопительные приборы и кондиционеры, роботы уборщики, кухонная техника. Еще умные колонки, средства связи, пара телевизоров, гаджеты, смартфоны, игровые приставки и ноутбуки  – похоже, спустя некоторое время 128 подключений будет мало.
Тем не менее, Xiaomi Mi Router 4 Pro держит 128 одновременных подключений, обеспечивая стабильную связь. Будем надеяться, на первое время вам хватит.


Усовершенствованное железо и четырехъядерный процессор

Мощность процессора существенно возросла.  В прошлой версии стоял двухядерный процессор  MT7621A, 880 Mhz.  Новый Xiaomi Mi Router 4 Pro получил четырехъядерный Qualcomm QCA9563 – быстрее скорость обработки данных, быстрее скорость связи.

Почему важен гигабитный порт

Многие провайдеры уже перешли на оптоволокно и предоставляют доступ в интернет на высокой скорости. Скорость внутри сети также имеет значение при совместной работе, играх, использовании сетевого файлохранилища.
Сетевые телевизоры, игровые приставки эффективно используют высокоскоростной доступ. Роутер Xiaomi Mi Router 4 Pro выполняет функцию роутера и маршрутизатора сети. Соответственно, гигабитные порты – предмет первой необходимости.

Xiaomi Mi Router 4 Pro – отличный вариант недорогого домашнего роутера с превосходными техническими характеристиками. Быстрый канал связи, улучшенная и мощная беспроводная связь.
Дополнительный плюс – обновленная прошивка (при заказе в нормальном магазине, например, в нашем) Быстрая установка сети, отличная безопасность, родительский контроль, подключение новых устройств нажатием кнопки и в приложении, автоматическая смена имен устройств при смене названия сети и автоматическое подключение, ровный переход между различными диапазонами (диапазонов два, но сеть одна).  Рекомендуем  Xiaomi Mi Router 4 Pro , оформляйте предварительные заказы.
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