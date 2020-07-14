Сравнение крутых бюджетных смарт-часов Xiaomi Haylou LS01 и Haylou Solar LS05

Дизайн Haylou Solar LS05

Экран

Защита от воды

Замеры

Режимы тренировок

Прочие полезные функции

Автономность

Для кого предназначены умные часы Haylou LS01 и Haylou Solar LS05

Появление умных часов Xiaomi Haylou LS01 стало сенсацией – умные часы с замерами сердечного ритма, 9 неплохими спортивными режимами и сравнительно приличной локализацией – полный аналог Amazfit Bip, но за 25-30 долларов. Новинку ждал ошеломляющий успех – людям понравился дизайн Haylou LS01, фитнесс возможности + функции умных часов. Дополнительный плюс, конечно, фирменное качественное исполнение и неплохая возможность сэкономить.Компания решила развить успех и выпустила новую модель - Xiaomi Haylou Solar LS05 уже в круглом корпусе и с расширенными фитнес функциями.Полный обзор Xiaomi Haylou LS01 уже есть на нашем сайте, рассмотрим Xiaomi Haylou Solar LS05 более подробно.Часы Haylou Solar LS05 выглядят более изящными по сравнению с первой моделью.Это понятно - в качестве образца для первой модели Haylou LS01 были взяты умные часы Amazfit Bip, которые в свою очередь скопировали образ с Apple. Дизайн Haylou Solar LS05 опирается на успех первой модели и выглядит вполне самостоятельным. Дизайнеры компании, наконец, получили карт бланш и очень неплохо воспользовались шансом проявить свои возможности.Экран Haylou Solar LS05 взят в металлическое кольцо (используется гальваническое покрытие). Округлый корпус выглядит слитным, с одной единственной кнопкой на боковой грани. Выдающиеся ушки крепления браслета обеспечивают плотное прилегание часов – необходимое условие для хорошей работы кардиодатчика. Между корпусом часов и силиконовым браслетом стандартной ширины 22 мм, благодаря широким ушкам, образуется просвет, дающий впечатление легкости. Впечатление оправдано, вес умных часов Haylou Solar LS05 всего 54 грамма вместе с браслетом.Дизайн Haylou Solar LS05 получился очень легким, без впечатления слитности, массивности. Часы превосходно сидят даже на узком запястье. О вкусах спорить бессмысленно, но Haylou Solar LS05 выглядят более элегантно по сравнению с первой версией.Экран Haylou Solar LS05 1, 28 дюйма цветной, сенсорный, TFT, 240//240 дюймов. Учтены ошибки версии Xiaomi Haylou LS01, экран стал более компактным, но и более ярким. Олеофобное покрытие экрана не спасает от появления отпечатков, но они легко стираются.Дизайн экрана можно выбрать из 5 предложенных вариантов – все довольно приятные, выполнены в едином информативном стиле. Можно выбрать имитацию обычного циферблата с часовой, минутной и секундной стрелками. Выглядит совсем неплохо.Организация информации на основном экране очень неплоха – время, дата, погода, шаги, показания кардиодатчика, калории – все четко и по делу. Не нужно листать экраны в поисках нужной информации. Цифры крупные и четкие, пиктограммы понятные.Уровень защиты от воды остался прежним IP68 – можно принимать душ, купаться и плавать, погружать часы в воду на 1,5 метра до получаса. Среди режимов тренировок имеются тренировки по плаванию – очень неплохо.Xiaomi Haylou Solar LS05 замеряет количество шагов – непрерывно. Кардиодатчик работает круглые сутки и в специальном режиме – во время тренировок.Важная функция для современного человека – контроль сна. Часы замеряют время сна, особенности фаз сна, дают рекомендации по улучшению режима через приложение.В новой версии Xiaomi Haylou Solar LS05 12 спортивных режимов. В прошлой версии 9 – тоже неплохо. Включены все основные виды тренировок – ходьба, бег, велосипед, плавание, эллиптические тренажеры, йога, скалолазание, свободный стиль и так далее. Вполне достаточно для обычного человека. Замеры активности точные.Значимый момент. Система учитывает случайные нагрузки и реагирует на них. При перенапряжении и аномалиях работы сердца, часы просигнализируют владельцу о необходимости снижения нагрузок.Имеется режим напоминания об активности.Приложение Haylou Fit App, специально доработанное для новой версии Haylou Solar, продемонстрирует графики нагрузок, успехи, достижения. Параллельно, при сопряжении смартфона, система «сверит часы». Время будет выставлено по данным смартфона.Через умные часы Haylou Solar LS05 можно управлять проигрыванием треков со смартфона.Можно получать сообщения из месседжеров и уведомления о звонках. Звонки можно сбрасывать.В часах по-прежнему отсутствует микрофон и динамик. Это очень хорошая новость. Часы не выдают мелодий, попискиваний и голосовых оповещений. Никаких лишних звуков. Даже будильник работает в режиме вибрации. Достаточно эффективно.Емкость аккумулятора Haylou Solar увеличена по сравнению с предыдущей версией 340 мАч против 210 мАч. Автономность сохранилась на прежнем уровне – 30 дней в обычном режиме и около 14 дней при активном использовании кардиодатчика и тренировочных режимов.Основной контингент –это молодежь примерно до 35 лет, стремящаяся осваивать новые полезные гаджеты и практичные пожилые люди, выбирающие разумный и умеренный контроль здоровья. Модели Haylou LS01 и Haylou Solar LS05 попали в десятку для широчайшего круга потребителей. Точные замеры, отличная автономность, приятный дизайн и простое управление, без заумных функций и лишних наворотов. Все просто и понятно. Вот часы, вот замеры шагов, датчик пульса, спортивные режимы и отличный уровень водозащиты. И все это по абсолютно доступной, даже смешной цене. Зачем переплачивать?Напомним, Haylou – компания по производству отличных наушников и медиа аксессуаров. Достаточно известная в своем регионе и по всему миру. Выпуск умных часов Haylou LS01 – проба пера на новом рынке, причем очень успешная. Haylou Solar LS05 – логическое развитие стратегии, причем довольно успешное. Радует моментальное и четкое реагирование компании на успех. В дальнейшем, вероятно, ожидается выпуск более дорогих гаджетов.Haylou LS01 и Haylou Solar LS05 - умные и стильные часы от хорошей фирмы в прекрасном исполнении. Заказывайте, пока доступно и реально очень дешево.