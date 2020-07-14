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Завтра в 15 часов ожидаем большую презентацию Xiaomi

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MobilZone
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Ежегодный праздник с анонсом сразу большого пакета продуктов – фестиваль Xiaomi и дополнительные большие презентации, поскольку ни один фестиваль не выдерживает колоссального объема новых товаров, инноваций, изобретений и приспособления –это то что мы любим. С удовольствием приглашаем всех желающих полюбоваться роскошным шоу – новой презентацией Xiaomi уже в эту среду.

Что будет представлено

Xiaomi обожают ребусы, так что смотрим на промо презентации. Новый самокат – очень хорошо. Xiaomi – один из ведущих производителей персонального электротранспорта в мире. Фитнес браслет или умные часы с контролем сердцебиения.  Умная колонка Mi Smart Home Hub, новые возможности фотокамер? Увидим в среду. Презентации новой линейки качественных умных телевизоров мы ждем довольно давно. Возможно, речь пойдет о новом формате умного телевидения Xiaomi Mi TV Stick – сетевая телеприставка выполнена в ультра компактном формате, чуть крупнее флешки.
Не забудьте подключиться к трансляции в среду. Но мы в любом случае будем смотреть и обязательно расскажем все самое интересное. Подписывайтесь на новости.
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