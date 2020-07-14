Глобальная и индийская прошивки MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T и Redmi K20

Скачать MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T (Redmi K20):

Компания Xiaomi по неизвестной причине взяла паузу и уже вторую неделю не выпускает глобальные прошивкидля своих устройств. В настоящее время MIUI 12 по воздуху получили только владельцы Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9T Pro.Несмотря на то, что владельцы популярной модели Xiaomi Mi 9T (Redmi K20) все еще не начали получать MIUI 12 на свои смартфоны по воздуху, прошивку уже можно скачать и установить вручную. Речь идет о глобальной прошивке под номером 12.0.1.0.QFJMIXM и индийском обновлении 12.0.2.0.QFJINXM. Вероятно, данные апдейты начинали распространять, но отозвали по каким-то причинам, так что будьте осторожны и лучше дождитесь OTA-обновления.