Xiaomi выпустила телефон для детей стоимостью 50 евро

Китайского техногиганта огромный ассортимент высокотехнологичных смартфонов, но есть у Xiaomi и функциональные телефоны! Их список сегодня пополнил QIN AI Ping Q - детский телефон, который доступен в белом и розовых цветах. Подробности о новинке читайте в нашем материале.В верхней половине передней панели устройства расположен небольшой 1.54-дюймовый дисплей с разрешением 240 на 240 пикселей. Встроенный аккумулятор емкостью 1150 мАч обеспечивает двухдневную автономность, а зарядка производится через порт USB Type-C. QIN AI Ping Q поддерживает Wi-Fi, 4G и даже имеет модуль eSIM.В памяти телефона предустановлены детские стишки, аудиокниги, песни, имеется умный будильник, голосовой помощник XiaoAI для запроса определений из энциклопедии, а также несколько приложений для изучения английского языка.Помогает новый телефон и родителям, уже в вопросе безопасности. Имеются все необходимые возможности для родительского контроля, включая функцию отслеживания местоположения по GPS. Габариты устройства следующие: 74 х 38,6 х 12,1 мм при весе всего в 48 граммов.Стоимость новинки в Китае составляет 50 евро.