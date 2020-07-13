Пока Apple планирует отказаться от процессоров Intel в пользу ARM, Huawei уже выпускает на них ПК

В одной из прошлых публикаций рассматривался вопрос запланированного перехода Apple на новые процессоры ARM-архитектуры и полный отказ от процессоров Intel в своих MacBook. Целями такого перехода являются: полный отказ от активного охлаждения и, как следствие, возможность создания устройства, полностью защищенного от воздействий воды и пыли. А вместе с этим становится доступным достижение высокой энергоэффективности, которая будет только возрастать при переходе на 5-ти, 3-х и 1 нм техпроцессы производства чипов.Но пока Apple только планирует всё это, китайский техногигант Huawei выпустил в продажу ПК на базе процессора ARM-архитектуры. Компьютер, ориентированный на обычного пользователя, получил название Huawei PC. Аппаратную часть устройства возглавляет восьмиядерный процессор Kunpeng920.Чипы Kunpeng920 на базе архитектуры ARM V8 изготовленные по 7 нм техпроцессу производит дочернее предприятие Huawei - компания HiSilikonTechnologies. В зависимости от применения, чипы такого типа могут иметь до 64 вычислительных ядер. Как правило, такие процессоры уже предназначены для серверов.Материнскую плату устройства представляет Huawei D920S10, включающая 4 слота DIMM. Видеокарту, установленную в ПК, представила популярна Yeston AMD RX550, позволяющая воспроизводить изображение в формате 4К со скоростью 60 fps. ОЗУ имеет объём 16 Гб и производится компанией Kingston, а постоянную память представляет накопитель SSD SATA 256 Гб.Работает ПК на 64-разрядной ОС, созданной разработчиками Huawei на базе ОС Linux. Вместе с тем, пока нет никакой информации о глобальной версии этой ОС для международного рынка.Huawei PC доступен по предзаказу и его цена в Китае составляет примерно 1000 долларов.