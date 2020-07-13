Уже сейчас можно установить Xiaomi MIUI 12 Control Center

Компания Xiaomi, резко взяв старт по выпуску новой версии фирменной оболочки MIUI 12, по какой-то причине приостановила выпуск новых глобальных прошивок. На настоящее времяполучили только владельцы смартфонов Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9T Pro / Redmi K20 Pro, а пользователи других моделей пока в ожидании.Однако, новый Центр управления MIUI 12 уже можно установить на любой смартфон просто скачав его с Google Play, где он называется Mi Control Center: Notifications and Quick Actions. При этом не потребуется каких-либо манипуляций с аппаратом вроде получения root-прав.MIUI 12 Control Center имеет гибкую настройку интерфейса и цветовой палитры, а также множество нововведений и «фишек». К примеру, пользователь может настроить отображение секунд на часах или включить прямое отображения меню питания без использования аппаратной кнопки.Как утверждает производитель, Mi Control Center предоставляет больше функциональности в Центре управления владельцам любых Android-устройств, чтобы они могли оценить удобство и комфорт интерфейса MIUI 12.