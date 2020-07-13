ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:04
Уже сейчас можно установить Xiaomi MIUI 12 Control Center
14:11
Новый компактный электросамокат Xiaomi Ninebot ES1L
21:54
Garmin выпустил новые смарт-часы на солнечных батареях с небывалым временем автономной работы
18:02
Ноутбук с топовой начинкой, который вообще не стоит покупать
09:35
Samsung Galaxy Note 20 Ultra на живом видео
08:01
Snapdragon 865+ для Samsung Galaxy Note 20 представлен официально
21:32
США посторят настоящую цифровую стену
16:40
iPhone за $550 или Xiaomi за $200 - Что лучше
14:38
Секреты MIUI: Отключаем Google Ассистент и освобождаем память
21:35
Гигантская поставка OLED-дисплеев в Xiaomi и Huawei для камер под экраном
20:22
Все характеристики Samsung Galaxy Tab S7+
16:30
Samsung Galaxy Note 20 Ultra на живых фотографиях
16:16
Смартфон Xiaomi с «крутой» камерой показали на рендерах
14:18
Что ещё нового Xiaomi добавит в оболочку MIUI 12
19:55
Умный матрас Xiaomi 8H Smart Mattress с управлением через смартфон
15:55
Apple iFold - сгибаемый смартфон от Apple
15:42
OPPO вместе с лидерами отрасли внедряют первую автономную сеть 5G
13:57
Galaxy Fold Lite получит необычный дизайн и цену в 1100 долларов
20:25
Два настоящих бюджетных смартфона 2020 года от Motorola
18:12
Realme C11 мощный удар по Redmi 9C
18:09
Xiaomi для богатых, iPhone скатился
15:12
Samsung Galaxy S20 Lite или Fan Edition выйдет в трёх цветах
13:37
Xiaomi показала умный унитаз Jenner XS за 800 долларов
22:29
Samsung Galaxy Fold 2 удивит всех дизайном
17:36
Samsung Galaxy A42 - самый доступный 5G смартфон
15:57
Xiaobai Wisdom Gate H1: первая умная дверь Xiaomi
15:25
Запись звонка стала доступна на Xiaomi Mi A3
14:19
Xiaomi Mi Band 4C представлен официально
20:19
Зонт обратного складывания со встроенным фонариком от компании Xiaomi
16:20
В MIUI 12 появится аналог функции Google Pixel
12:08
Прошлогодний Galaxy Note 10 - самый выгодный флагман от Samsung сейчас
10:14
Битва флагманов Samsung Galaxy Note 20 Ultra против iPhone 12 Pro Max от Apple
21:10
Samsung Galaxy Note 20 засветился на официальном сайте Samsung
 Больше новостей
» » Уже сейчас можно установить Xiaomi MIUI 12 Control Center
-

Уже сейчас можно установить Xiaomi MIUI 12 Control Center

Поделиться:
MobilZone
163
Компания Xiaomi, резко взяв старт по выпуску новой версии фирменной оболочки MIUI 12, по какой-то причине приостановила выпуск новых глобальных прошивок. На настоящее время MIUI 12 получили только владельцы смартфонов Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9T Pro / Redmi K20 Pro, а пользователи других моделей пока в ожидании.

Однако, новый Центр управления MIUI 12 уже можно установить на любой смартфон просто скачав его с Google Play, где он называется Mi Control Center: Notifications and Quick Actions. При этом не потребуется каких-либо манипуляций с аппаратом вроде получения root-прав.



MIUI 12 Control Center имеет гибкую настройку интерфейса и цветовой палитры, а также множество нововведений и «фишек». К примеру, пользователь может настроить отображение секунд на часах или включить прямое отображения меню питания без использования аппаратной кнопки.


Как утверждает производитель, Mi Control Center предоставляет больше функциональности в Центре управления владельцам любых Android-устройств, чтобы они могли оценить удобство и комфорт интерфейса MIUI 12.