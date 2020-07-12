Samsung Galaxy Note 20 Ultra на живом видео

На этой неделе мы с вами увидели несколько живых изображений Galaxy Note 20 Ultra. Тот же самый источник теперь опубликовал короткое видео того же смартфона, в котором подтвердились многие из изменений дизайна, о которых мы слышали ранее.Спереди мы видим массивную 6,9-дюймовую панель с частотой обновления 120 Гц.Сзади тоже без сюрпризов, большой прямоугольник с камерами, которые расположены в круглых вырезах модуля. Также рядом виден лазерный модуль автофокуса.Это подтверждает более ранние сообщения о том, что Samsung отказался от датчика глубины ToF на Galaxy Note 20 Ultra, чтобы устранить проблемы с фокусировкой.Здесь важно отметить, что камеры кажется выступает даже больше, чем на Galaxy S20 Ultra.Galaxy Note 20 Ultra шире, выше и шире, чем Galaxy Note 10+ в целом. Этого следовало ожидать.Также в этом видео показали новую функцию S Pen, которые заключаются в широких возможностях настройки указателя S Pen, которые будут представлены с новым флагманом.В серии Galaxy Note 20 кажется, что указатель S Pen позволит пользователям перемещаться по интерфейсу (подобно тому, как работает компьютерная мышь), нажав и удерживая кнопку S Pen.Существует также некоторая настройка, когда S Pen используется в качестве лазерной указки для таких вещей, как просмотр презентаций в PowerPoint.Вы сможете изменить цвет и размер указателя и добавить след к указателю, так же, как вы можете добавить след мыши на ПК с Windows.Однако, нам придется подождать и посмотреть, как именно это будет работать и насколько хороша реализация.