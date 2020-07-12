Snapdragon 865+ для Samsung Galaxy Note 20 представлен официально

Qualcomm наконец-то анонсировала чипсет Snapdragon 865+, который будет использоваться в Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra на некоторых рынках. Новый чипсет представляет собой немного более быструю версию Snapdragon 865, которая уже использовалась в серии Galaxy S20.Snapdragon 865+ построен с использованием 7-нм процесса и обеспечивает тактовую частоту до 3,1 ГГц. Однако только одно ядро ЦП (Kryo 585 Prime) может достигать таких высоких тактовых частот, в то время как другие ядра ЦП будут продолжать использовать те же тактовые частоты, которые использовались в Snapdragon 865.Графический процессор Adreno 650 внутри нового чипсета способен предложить на 10% более высокую производительность по сравнению с Snapdragon 865, благодаря более высокой тактовой частоте, поэтому игровой процесс будет немного лучше.Чипсет также поддерживает датчики камеры до 200 Мп, запись видео до 8K со скоростью 30 кадров в секунду, запись видео до 4K со скоростью 120 кадров в секунду и замедленное видео 720p со скоростью 960 кадров в секунду.Ожидается, что Samsung станет основным клиентом этого чипа. Мы увидим его внутри Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7 +.