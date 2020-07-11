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США посторят настоящую цифровую стену

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MobilZone
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Великой стены Дональда Трампа стоимость в 15 млрд. долларов оказалось недостаточно, чтобы пресечь поток нелегальных эмигрантов и наркотрафик со стороны Мексики, а потому, правительство США решило выстроить настоящую цифровую стену. Точнее дополнить уже имеющейся огромным количеством гаджетов под управлением искусственного интеллекта, способных отследить движущиеся объекты, распознать их и в случае необходимости отправить правильное сообщение сотрудникам пограничной службы.

Работу по цифровой модернизации стены решено было поручить молодой организации Anduril Indastry. Компания должна вдоль стены разместить несколько сотен вышек мобильной связи, в качестве источника питаниях использующих солнечные батареи.


Вышки должны будут оборудовать системой распознавания движущихся объектов, для того, чтобы отличать человека от транспортных средств или животных.

К концу 2024 года планируется развернуть 200 автономных вышек. По предварительным оценкам, цифровое дополнение стены оценивается в несколько сотен миллионов долларов, что само-собой существенно ниже стоимости всей, возведенной ранее, бетонной стены.
Автономные вышки оснастят датчиками движения, локаторами и видеокамерами, все они будут составлять систему Static Locations, позволяющую с точностью 97% отличить человека от других объектов.

Таким образом, планируется выявлять незаконных иммигрантов и контрабандистов. Следить за границей станет намного проще, под присмотром окажутся даже самые удалённые и труднодоступные участки границы. Соответственно, для нелегалов теперь есть только один выход - переодеваться в животных: собак, лошадей или быков и продолжать пересекать границу.