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Секреты MIUI: Отключаем Google Ассистент и освобождаем память

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MobilZone
497
Идею для этой статьи мне снова подсказал вопрос от одной из читательниц, за что ей отдельная благодарность, ведь не будь вашего интереса, не было бы и этих статей.
В своём сообщении, она интересовалась выключением голосового ассистента от Google, предустановленного в каждом смартфоне Xiaomi, но перед тем как я покажу, как его можно навсегда отключить, я бы хотел очень коротко показать способ освободить немного памяти на вашем смартфоне.

Признаться честно, я думал что людей которые о нём не знаю уже не осталось, но общение с подписчиками показало обратное. Поэтому если Вы уже в курсе, не нужно тратить время на агрессию и злость.

Итак, для начала заходите в "Настройки", нажимаете на "Моё устройство", далее "Хранилище", а после на пункт "Данные кеша". Смартфон спросит Вас о том, нужно ли очистить кешированные данные всех приложений. Вы нажимаете "ОК" и радуетесь нескольким сотням освобождённых мегабайт.

Теперь о главном

В целом я не отношусь к людям, которые всеми силами пытаются искоренить приложения Google со своего смартфона, я давно уже научился настраивать их так, чтобы они не мешали мне в повседневном использовании.

К "гугл бабе" у меня тоже никогда не было претензий, напротив, я иногда использую голосового помощника чтобы быстро создать себе напоминание. Но как показала практика, есть люди, которые хотят навсегда отключить ассистента на своём смартфоне и сейчас я покажу как это можно сделать, потратив буквально одну минуту.

Для начала заходите в "Настройки" и листаете вниз до пункта "Google", в котором Вы можете настраивать ваш аккаунт, как для конкретного устройства, так и в целом. Затем внизу страницы находите "Сервисы в аккаунте" и заходите туда.

Далее выбираете "Поиск, Ассистент и голосовое управление", после этого заходите в "Google Ассистент", перемещаетесь во вкладку "Ассистент"

Затем, практически в самом низу страницы нажимаете на "Телефон" и переводим переключаетесь напротив Google Ассистент в неактивное положение.

Вот и всё, теперь голосовой помощник от "корпорации добра" никогда больше не побеспокоит Вас на вашем смартфоне.
Если Вам интересна тема отключения Google сервисов в miui без рут прав и танцев с бубном, напишите в комментариях, что именно Вы бы хотели отключить, а я прочитав ваши отзывы создам новый обучающий материал.