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Гигантская поставка OLED-дисплеев в Xiaomi и Huawei для камер под экраном

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MobilZone
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Как сообщили многие информационные агентства и сами заказчики -Huawei и Xiaomi этого не отрицают, компания Visionox осуществила им поставку OLED-дисплеев на сумму, превышающую 500 млн. долларов, для установки в смартфоны, использующие технологию расположения фронтальной камеры под экраном (Under Display camera). Насколько это правильное и оправданное решение двух гигантов по производству умных гаджетов вопрос очень спорный.

Представители Visionox не стали до конца раскрывать объёмы поставок дисплеев в эти компании, поскольку подробная информация нарушает коммерческую тайну. Вместе с тем, они сообщили о наращивании производства дисплеев такого типа для других производителей смартфонов, таких как Oppo, а также для поставок в другие страны. Последнее не лишает вероятности выпуска смартфонов Samsung с подобной технологией, а может даже и Apple.

Дело в том, что специальное затемнение в виде фильтров, наложенных на дисплей смартфона, позволяет визуально скрыть сенсор фронтальной камеры, а потому пользователь получает свободный от всяких каплевидных вырезов и круглых прорезей экран. Тем не менее возникает вопрос функциональности - возможности отображения чего-либо на экране в области сокрытия фронтальной камеры. Если экран в этой области светиться и показывать изображение не сможет, то смысла в использовании этой технологии лично я не вижу, а если наоборот - то технология заслуживает всевозможных похвал.

Пока на сайте самого производителя - компании Visionox, размещена фотография работающего дисплея смартфона с камерой под экраном. На фотографии видна врезка сенсора фронтальной камеры. С другой стороны, область камеры попала на затемнённую часть изображения, а потому не совсем ясно, как это всё будет выглядеть на светлом участке.

Очень хочется надеятся, что это не будет очередным дизайнерским оформлением фронтальной камеры, а будет действительно новая технология работы дисплеев смартфонов, обеспеченная качественной программной поддержкой.