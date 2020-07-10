Все характеристики Samsung Galaxy Tab S7+

Что ж, Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7 + станут флагманскими планшетами Samsung на 2020 год. И мы уже многое узнали о их, включая то, как они могут выглядеть, и некоторые из их основных характеристик. Теперь надежные источники раскрыли нам полную спецификацию Galaxy Tab S7+.Итак, Galaxy Tab S7 и S7+ будут иметь 11-дюймовый и 12,4-дюймовый дисплеи, и по крайней мере AMOLED-дисплей Tab S7+ будет иметь разрешение экрана 2800 на 1752 пикселей.Управлять всеми этими пикселями будет процессор Snapdragon 865+ в паре с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти.Оба варианта LTE и 5G имеют аккумулятор на 10 090 мАч под капотом.Как и Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S7 + будет иметь двойную заднюю камеру, состоящую из 13MP и 5MP датчиков и 8MP фронтальной камеры. Он будет работать под управлением Android 10 и One UI 2.5 из коробки. Список возможностей One UI 2.5 в значительной степени неизвестен, за исключением того, что он обеспечит поддержку использования жестов навигации Google в сторонних средствах запуска.Наконец, на планшете есть встроенный датчик отпечатков пальцев. Мы не знаем, будет ли это оптический датчик или ультразвуковой, такой как на Galaxy S10, Note 10 и S20, но я думаю , как и на Tab S6 датчик будет оптический.Ждём все устройства 5 августа, это будет жарко!Самсунг наконец официально подтвердили, что 5 августа пройдет Galaxy Unpacked в режиме онлайн.