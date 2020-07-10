Samsung Galaxy Note 20 Ultra на живых фотографиях

























Осталось менее месяца до Galaxy Unpacked, но мы уж получили наши самые первые реальные фотографии Galaxy Note 20 Ultra.На этот роз утекшие фото не из метро, а вполне в хорошем качестве.Мы сразу обращаем внимание на огромный модуль камеры. Я имею в виду то как он выступает. И у этого есть веская причина.Galaxy Note 20 Ultra станет одним из самых тонких устройств на сегодняшний день с толщиной 7,6 мм.Для сравнения Galaxy S20 Ultra обладал толщиной 8,8 мм, и поэтому этот смартфон не очень хорошо лежит в руке. Не говоря уже о том, что он слишком тяжелый.Лично я очень рад, что Galaxy Note 20 Ultra будет тонким устройством, даже тоньше, чем Note 10+. Но в результате мы получаем эту огромную штуку сзади, но это нормально, здесь не усидеть на двух стульях и приходится чем-то жертвовать.Далее, на переднем изображении показано отверстие для селфи камеры, и оно меньше, чем на Galaxy Note 10+. Точнее на 1 мм меньше.В сравнении с Note 10 мы действительно увидим разницу в диаметре отверстия. Интересно, что Galaxy Note 20 Ultra выглядит более квадратно, чем Note 10+, и это хорошо, потому что, во-первых, это Note, а во-вторых это выглядит эстетично.Боковые рамки также были сужены по сравнению с Note 10+, и, к счастью, закругленные края дисплея аналогичны Note 10+.Samsung уменьшили закругления в серии Galaxy S20, и это, на мой взгляд, сыграло в минус, если мы говорим о премиальном внешнем виде.Еще одна интересная вещь - задняя часть телефона глянцевая. Таким образом, кажется, что матовое матовое покрытие будет ограничено бронзовым цветом, который является абсолютно прекрасным, будем только надеяться, что этот цвет попадет на все рынки.Продажа как матовых, так и глянцевых вариантов - хорошая идея, поскольку вы можете удовлетворить обе стороны.Galaxy Note 20 Ultra поставляется со стилусом аналогичного цвета, который имеет серебристый акцент на кнопке вверху, и эстетически он выглядит идентично S-Pens предыдущего поколения. Мы до сих пор не имеем представления об особенностях S-Pen, за исключением того, что он станет самым быстрым стилусом на рынке с задержкой в 9 мс, подобной стилусу Apple.Также есть скриншот версии программного обеспечения устройства, и он показывает, что Galaxy Note 20 Ultra будет поставляться с One UI версии 2.5 на базе Android 10.Инсайдер также подтверждает, что S-Pen и решетка динамика смещены влево от зарядного порта. Видимо, это из-за этой гигантской камеры, так как там не так много места, чтобы ещё хватило место для S-Pen там.Мы знаем, что камера будет комплектоваться основным датчиком на 108 МП, сверхшироким датчиком на 12 МП и перископическим зумом 13 МП, а также модулем лазерной автофокусировки.Экран будет 6,9 "QHD+ с 120 Гц LTPO-дисплеем.Нет никаких сомнений, что Note20 будет самым красивым смартфоном Самсунг в этом году. Нам осталось дождаться утечки видео устройства и я почему то думаю, что скоро это и произойдет.