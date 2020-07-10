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Смартфон Xiaomi с «крутой» камерой показали на рендерах

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MobilZone
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В Сети уже не раз появлялась информация о том, что компания Xiaomi готовится представить смартфон с продвинутой камерой, которая предложит пользователям 12х оптический и 120х цифровой зум.

Сегодня достаточно известный ресурс LetsGoDigital опубликовал рендеры будущего камерофона Xiaomi, созданные на основе патентной документации, полученной производителем. При этом патентные изображения, на основе которых и были выполнены рендеры, только сегодня появились в базе данных Китайского национального управления интеллектуальной собственности.

Как видно на картинках, смартфон оснащен крупным дисплеем, занимающим практически всю площадь фронтальной панели и загибается на заднюю панель, на которой находится дополнительный экран, а также крупный модуль основной камеры.

Помимо этого у аппарата не видно боковых аппаратных кнопок, а также отсутствует вырез под фронтальную камеру, что можно объяснить возможностью делать селфи на основную камеру, используя в качестве видоискателя вспомогательный дисплей.
Когда Xiaomi представит подобное устройство и представит ли вообще — неизвестно.