Что ещё нового Xiaomi добавит в оболочку MIUI 12

итайская компания Xiaomi только начала выкатывать глобальные прошивки новой оболочки MIUI 12 и пока ее получили только модели Xiaomi Mi 9 (MI, EU) и Xiaomi Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro (MI, EU, IN). Но, как ожидается, в самое ближайшее время начнут активно выходить соответствующие прошивкии для других устройств производителя.Кроме того, Xiaomi продолжает добавлять в MIUI 12 новые функции. В частности, вместе с новой версией оболочки владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат полноэкранные жесты в режиме управления одной рукой, а стандартном приложении камеры будут добавлены новые режимы для съемки на длинной выдержке.Как рассказал один из разработчиков, полноэкранные жесты в фирменной прошивке MIUI (Full screen gestures) при использовании режима управления одной рукой (One-handed mode) есть в планах в планах и активно тестируются, так что стоит ожидать появление данной функциональности в свежих бета-версиях MIUI 12.А новые режимы камеры, среди которых Moving Crowd, Light Painting, Starry Sky, Silky Water, Star Trails и Neon Trails, позволяют сделать действительно эффектные фото при разных сценариях, что высоко оценили бета-тестеры. К сожалению, пока неизвестно, на каких именно моделях Xiaomi, Redmi и Poco будут работать новые режимы камеры.Все обновления MIUI 12 Global (глобальные версии) по мере выхода публикуются здесь, а европейские прошивки MIUI 12 размещаются здесь. Для индийских версий MIUI 12 создавать отдельный пост не планируется и мы будем их публиковать по мере выхода.