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Умный матрас Xiaomi 8H Smart Mattress с управлением через смартфон

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MobilZone / Гаджеты
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В ассортименте товаров компании Сяоми есть множество интересных моделей матрасов , которые отличаются по уровню жесткости, размерам, материалам изготовления. Однако до этого момента еще не было матрасов, которые можно было бы назвать умными.
Исправить этот «пробел» призвана новинка – умный матрас Xiaomi 8H Smart Mattress, на выпуск которого сейчас идет сбор средств на краудфандинговой площадке компании.

Основная фишка матраса Сяоми – возможность управления со смартфона через приложение Mijia либо же голосовыми командами. С помощью приложения пользователь может настроить уровень жесткости поверхности. При этом отдельно можно настроить левую и правую половины матраса.

Для этого используется шесть независимых зон с воздушными подушками, каждую из которых можно настроить по отдельности. Как отмечает компания-производитель, на всю регулировку уйдет не более 20-30 секунд.

Встроенные внутрь конструкции датчики фиксируют положение человека во время сна, после чего вся информация обрабатывается в программе для смартфона. В дальнейшем матрас уже самостоятельно принимает нужные формы, позволяя человеку максимально комфортно на нем устроиться.

Умный матрас Xiaomi 8H Smart Mattress также получил режим, который призван способствовать лучшему сну. Реализована и опция автоматического подогрева поверхности.

Через приложение пользователь может не только производить настройку матраса, но и изучать статистические данные о качестве и режиме сна, предпочитаемых позах для сна и даже любимом месте расположения на матрасе.

На площадке коллективного финансирования модель предлагается по цене 654 доллара. Когда она поступит в продажу на китайский рынок, стоимость еще подрастет на 150-200 долларов, а значит, в случае начала продаж в России за новинку придется отдать уже не менее 1000 долларов.