Apple iFold - сгибаемый смартфон от Apple

Нет никаких сомнений, что сгибаемый смартфоны - это ближайшее будущее. Все больше людей будут их себе покупать, все более доступны и разнообразны будут сами телефоны. Дайте сгибаемым смартфонам 10 лет и они станут по популярности наравне с флагманами. Запомните мои слова. В частности, в этом сегменте грядет тотальная доминация Samsung.



Мир Android девайсов готовится к еще большему количеству складывающихся смартфонов, и похоже компания, которая всегда стоит особняком, тоже хочет присоединиться к вечеринке!



Слух идет от инсайдера Джона Проссера, который утверждает, что нынешнее прототипное устройство имеет не один сгибаемый дисплей, а две панели на петле:

Другими словами, вместо того, чтобы быть похожим на Galaxy Fold в виде одного дисплея со складкой посередине , прототип Apple больше похоже на LG V60 Thinq или Microsoft Surface Neo, которые представляют собой складные устройства с двумя дисплеями, соединенных шарниром.



За исключением того, что, если верить информации инсайдера, Apple попытается сделать экраны «довольно непрерывными и бесшовными».



Пока неизвестно, когда Apple разработает складной «iPhone», но ходят слухи о работе над таким устройством начиная с 2016 года, а также о множестве патентов. В Марте 2020 мы видели патент от Apple на устройство , которое состоит из двух отдельных дисплеев , которые могут быть соединены вместе , чтобы создать единое устройство с шарниром.



Как сообщается, телефон не имеет выреза и имеет закругленные стальные края; последнее кажется странным, учитывая, что iPhone 12 выбрал иное направление и движется в сторону, близкую к iPad Pro.



Однако, хорошо нам известный @OnLeaks, у которого более длинный послужной список точных утечек, поставил под сомнение информацию Проссера.



И действительно, нет никаких признаков того, когда такое устройство может быть запущено, если оно вообще есть.

Не было никаких свидетельств реальности такого телефона, но я на сто процентов уверен, что этот телефон существует в Купертино.

Ну то есть здесь нет ничего такого, у них наверняка есть и iPhone с одним изогнутым экраном, и iPhone без портов и другие сумасшедшие дизайны.



Большой вопрос, будет ли такой смартфон выпущен. Apple, несмотря на все разговоры о том, чтобы думать иначе, - всё таки они не могу игнорировать тренды.



Apple справедливо лидируют на рынке планшетов, из Айпады и софт всегда на высшем уровне и если им удастся скомбинировать планшет с телефоном, то это было бы очень очень круто.