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Galaxy Fold Lite получит необычный дизайн и цену в 1100 долларов

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MobilZone
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У нас есть утечка ещё одного сгибаемого смартфона Samsung. Если помните, недавно мы говорили о облегченной версии Galaxy Fold с меньшим внешним дисплеем?
Судя по всему, вот как он будет выглядеть.

Дисплей по форме напоминает полоску, а не сенсорный экран, что позволит Samsung значительно снизить расходы.

По слухам, этот телефон будет стоить 1100 долларов. Внешний дисплей не единственное отличие, этот новый телефон также имеет измененный шарнир, который позволяет двум сторонам устройства складываться, как и на Z Flip.
На задней панели вы увидите модуль с двумя объективами, что сделано опять же, для снижения общей цены. Пока неизвестно будут ли какие то изменения по спецификациям относительно Galaxy Fold, но в любом случае это пока лишь спекуляции и я бы не стал утверждать, что мы обязательно увидимGalaxy Fold Lite в продаже.