Realme C11 мощный удар по Redmi 9C

Риалми С11 - обзор и характеристики

Realme производит много устройств, которые на равных конкурируют с аппаратами Xiaomi и Honor. В один день скомпания Realme показала свой бюджетник Realme C11. Пока нет уверенности, выйдет ли новинка на глобальном рынке в продажу, но если это случится, что Xiaomi придется несладко.Смартфон Realme C11 в версии с 2/32 Гб получил шикарный ценник - $100. Ровно столько же просит и Redmi 9C в минимальной комплектации. При этом оба устройства идентичны по своим параметрам. Однако Redmi 9C немного лучше ввиду основной тройной камеры и наличия сканера отпечатков пальцев.В плане дизайна это едва ли не братья-близнецы: экран с каплевидным вырезом и квадратная тыльная камера. Единственное заметное отличие - вертикальная полоса на задней крышке. На выбор только два цвета корпуса: серая и зеленая. В распоряжении смартфона 6,5" IPS-матрица разрешением HD+, фронталка на 5 МП с апертурой f/2.4 и сдвоенная основная камера 13 МП (f/2.2) + 2 МП (портретный, f/2.4). Имеется и режим ночной съемки Super Nightscape.За производительность отвечает чип Helio G35, дебютирующий в этой модели. Это будет первый смартфон на рынке с этим процессором. Хотя Redmi 9С с аналогичным чипсетом показали чуть раньше, выйдет он на рынок только к концу июля, тогда как Realme C11 появится в продаже 7 июля.Аппарат снабдили аккумуляторной батареей на 5000 мАч, модулем Bluetooth 5.0, 3,5 мм разъемом для наушников и ОС Android 10 с фирменной оболочкой Realmi UI. Сканера отпечатков нет и для идентификации пользователя предстоит полагаться на функцию Face Unlock.Увы, быструю зарядку тоже не предусмотрели. Габариты Realme C11 составили 164,4х75,9х7,1 мм при весе 196 грамм.