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Xiaomi для богатых, iPhone скатился

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MobilZone
220
В этом мире есть поистине постоянные вещи: трава зелёная, женщину не понять, тазы рулят, iPhone для мажоров, Xiaomi = ширпотреб.
Но что если бы, по щелчку пальцев, всё изменилось ?

Что если бы Redmi Note 8 Pro в ваших руках стал признаком богатства, а надкусанное яблоко на смартфоне редко можно было бы увидеть на столиках в кафе или руках инстаблогеров ?

Плюсы стали бы минусами ?

Уверен если бы в этой изменённой реальности состоялся спор успешного владельца redmi и бюджетного iphone, аргументы нашего элитного сяомиста, заставили бы "неудачника" покраснеть и опустить глаза.
А звучали бы они примерно так:

- Да что тут спорить, у Вас телефон даже до вечера не доживает. Удобство, дружище, это когда у тебя 5000 мАч и 2 дня автономной работы.

К тому же вашей компании так наплевать на своих пользователей, что в коробке даже быстрой зарядки и чехла нет. То есть ты сначала на телефон потратился, а потом ещё и аксессуары покупать обязан ? То ли дело у нас, в некоторых моделях даже плёнку с завода клеить стали.

Плюс я не понимаю, как можно жить со смартфоном на который даже файлы нормально передать нельзя, установи приложение, подключи, синхронизируй, и всё это для того чтобы пару песен скачать ?
Половина приложений в вашем App Store платные, даже тут на вас заработать пытаются, у нас вот например только реклама из неприятного, но оно и понятно, популярные смартфоны и многие бы хотели разместить свой рекламный блок, публика то всё таки платёжеспособная...

Я всё понимаю, iPhone для бедных, но зачем часами стоять в очереди за бюджеткой ? Неужели не проще заказать на AliExpress сидя за компьютером в уютном кресле ? Да и в целом, это ваше клеймо в виде яблока, как бы намекает, что даже оно неполноценное, надкусанное, так что думайте сами ...
У нас например одних только моделей телефонов на любой вкус и цвет, да они дорогие, ну так за качество нужно платить! А у вас что ? В год по три гаджета, и обновление дизайна раз в 3 года ? смешно! У нас что ни день то премьера, что ни неделя то флагман.

Кстати, недавно краем глаза видел презентацию вашей новой операционной системы, ржал как конь, они наконец-то виджеты добавили. Виджеты Карл, в 2020 году! Но это ничего, может лет через пять и форму иконок разрешат изменять.

Хотя с кастомизацией у вашего брата вообще беда, в смартфонах Xiaomi есть специальное приложение, которое позволяет за минуту полностью изменить облик рабочих столов. А вы разве что ярлыки приложений поменять местами можете.
Думаю эти аргументы действительно нечем крыть, и хотя этот диалог не происходил в реале, я думаю часть читателей согласятся со многими его пунктами.

Предлагаю Вам дополнить список возможных претензий в комментариях, мир то всё таки вымышленный, хотя ...