Samsung Galaxy S20 Lite или Fan Edition выйдет в трёх цветах

С большим интересом, многие восприняли новость о том, что Samsung готовит к запуску облегченную версию текущего флагмана Galaxy S20 Lite или Fan Edition, пока не очень понятно окончательное название девайса.По информации ресурса SamMobile, как только телефон поступит в продажу в конце этого года, клиенты смогут выбрать один из трех вариантов цвета, включая синий, белый и светло-фиолетовый. Последний вариант цвета редко встречается в портфолио смартфонов Samsung, но может выглядеть примерно так же, как Prism Crush Violet Galaxy A50s.Впервые новость о Galaxy S20 Fan Edition появилась пару недель назад, и, хотя подробностей немного, источники сообщают, что на телефоне должно быть 128 ГБ встроенной флэш-памяти. На нем сразу будет One Ui 2.5 на базе Android 10, как и у линейка Note 20.dsПоследние сообщения от южнокорейских СМИ предполагают, что Galaxy S20 Fan Edition будет представлен в августе, а выпущен в октябре после Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2.В качестве облегченной версии Galaxy S20 Fan Edition, скорее всего, будет иметь доступный ценник, но точной информации пока нет. Ближе к анонсу мы обязательно узнаем больше подробностей, так что рассмотрите возможность подписки на наш канал, что быть в курсе самых важных техно новостей.