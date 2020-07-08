ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

15:12
Samsung Galaxy S20 Lite или Fan Edition выйдет в трёх цветах
13:37
Xiaomi показала умный унитаз Jenner XS за 800 долларов
22:29
Samsung Galaxy Fold 2 удивит всех дизайном
17:36
Samsung Galaxy A42 - самый доступный 5G смартфон
15:57
Xiaobai Wisdom Gate H1: первая умная дверь Xiaomi
15:25
Запись звонка стала доступна на Xiaomi Mi A3
14:19
Xiaomi Mi Band 4C представлен официально
20:19
Зонт обратного складывания со встроенным фонариком от компании Xiaomi
16:20
В MIUI 12 появится аналог функции Google Pixel
12:08
Прошлогодний Galaxy Note 10 - самый выгодный флагман от Samsung сейчас
10:14
Битва флагманов Samsung Galaxy Note 20 Ultra против iPhone 12 Pro Max от Apple
21:10
Samsung Galaxy Note 20 засветился на официальном сайте Samsung
17:37
Стала известна цена Samsung Galaxy Note 20
15:31
Для Xiaomi Mi 9T Pro вышла стабильная индийская MIUI 12
20:28
Samsung Galaxy Watch 3 на фото во всей красе
16:14
Король игровых смартфонов Asus возвращается: Asus RoG Phone 3
14:52
Почему в MIUI 12 не будет записи звонков, как их решить
13:08
Honor выпустил дешёвый, но очень огромный смартфон дополнив его NFC: Honor X10 Max 5G
20:23
“Убийц флагманов” от Xiaomi больше не будет
17:03
Компания Xiaomi может выпустить смартфон Redmi K30 Ultra
14:30
Xiaomi объявила о выходе 4К OLED телевизора Mi TV Master 65
12:54
Xiaomi под брендом Redmi выпустит компактный смартфон
18:47
Смартфон Realme с перископической камерой и топ процессором, превзошедший конкурентов Samsung и Huawei
17:53
Qualcomm разработал новый процессор для выпуска Galaxy Note 20 и Galaxy Z Flip
15:06
Xiaomi разрывает шаблоны: выпущена смарт-мышь с голосовым управлением
12:55
Представлено первое в мире умное говорящее зеркало
20:29
Настоящая битва бюджетников: Redmi 9 против Realme Narzo 10
16:22
Honor против Xiaomi: чей Band 5 лучше
13:59
Новая умная колонка Xiaomi XiaoAI Portable Speaker всего за 7 долларов
12:20
Стала известна дата выхода смартфона Poco M2 Pro
16:57
Представлены бюджетные чипы MediaTek Helio G25 и Helio G35
16:53
OPPO получили сразу две награды за первое место в категории AI
15:09
Xiaomi совместно с MediaTek разрабатывает чип для своих устройств
 Больше новостей
» » Samsung Galaxy S20 Lite или Fan Edition выйдет в трёх цветах
-

Samsung Galaxy S20 Lite или Fan Edition выйдет в трёх цветах

Поделиться:
MobilZone
68
С большим интересом, многие восприняли новость о том, что Samsung готовит к запуску облегченную версию текущего флагмана Galaxy S20 Lite или Fan Edition, пока не очень понятно окончательное название девайса.

По информации ресурса SamMobile, как только телефон поступит в продажу в конце этого года, клиенты смогут выбрать один из трех вариантов цвета, включая синий, белый и светло-фиолетовый. Последний вариант цвета редко встречается в портфолио смартфонов Samsung, но может выглядеть примерно так же, как Prism Crush Violet Galaxy A50s.

Впервые новость о Galaxy S20 Fan Edition появилась пару недель назад, и, хотя подробностей немного, источники сообщают, что на телефоне должно быть 128 ГБ встроенной флэш-памяти. На нем сразу будет One Ui 2.5 на базе Android 10, как и у линейка Note 20.ds

Последние сообщения от южнокорейских СМИ предполагают, что Galaxy S20 Fan Edition будет представлен в августе, а выпущен в октябре после Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2.

В качестве облегченной версии Galaxy S20 Fan Edition, скорее всего, будет иметь доступный ценник, но точной информации пока нет. Ближе к анонсу мы обязательно узнаем больше подробностей, так что рассмотрите возможность подписки на наш канал, что быть в курсе самых важных техно новостей.