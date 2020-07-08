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Xiaomi показала умный унитаз Jenner XS за 800 долларов

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MobilZone
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Это еще одна новая модель умного унитаза, которую выпускает компания Сяоми. Ранее уже был представлен «унитаз будущего», который обладает широким функционалом.

Новинка же получила название Xiaomi Jenner XS, главная фишка которой – наличие технологии интеллектуального изменения подъема конструкции. Пользователь может самостоятельно отрегулировать высоту унитаза в пределах 10 сантиметров (от 41,5 до 51,5 см), поэтому новинкой смогут пользоваться даже дети ростом от 90 сантиметров.

Крышка умного унитаза Xiaomi автоматически поднимается, когда человек подходит к устройству. Закрытие также происходит автоматически.

В модели реализована технология мягкой и эффективной водной очистки, после которой включается режим теплой сушки.
Пользователь также может самостоятельно отрегулировать температуру сиденья. Всего доступно пять режимов работы. В комплект также входит пульт дистанционного управления.

В максимальной комплектации унитаз Xiaomi Jenner XS в Китае предлагается по цене 800 долларов. Если же отказаться от умной крышки, то цена снизится до 660 долларов. В Украине и России ожидать появления новинки стоит не раньше сентября 2020 года, при этом цена на нее может составить 900-1000 долларов.