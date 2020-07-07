Samsung Galaxy Fold 2 удивит всех дизайном

Да, то на что вы сейчас смотрите - это Samsung Galaxy Fold 2. У нас были ранее изображения девайса, основанные на общей информации, но сейчас мы получили первое реальное понимание того, как будет выглядеть Galaxy Fold 2 по-настоящему.Виновник утечки, как обычно, Ice Universe.У оригинального Galaxy Fold был большой вырез сбоку, который портил весь вид, во втором поколении мы увидим одно отверстие под фронтальную камеру.Ранее мы думали, что это отверстие будет в правом углу, но как видим, отверстие заблудилось в пространстве.Мне понадобилось некоторое время, чтобы это осмыслить, и вот, что я думаю. На первый взгляд, расположение селфи камеры выглядит очень странно, но у этого есть логика.Дело в том, что в смартфонах, особенно с отверстием в экране, фронтальная камера не может находиться на одной линии с задней камерой.Из-за сложности конструкции там не так много места, чтобы поместить переднюю и заднюю камеры в одно и то же место.Вот почему все телефоны, которые вы видите на рынке сегодня, будь то Galaxy Note 10. S20, OnePlus 8 Pro имеют переднюю и заднюю камеры в разных положениях и никогда не находятся на одной линии.Вы могли подумать, что оригинальный Galaxy Fold имел вырез с передней камерой в том же месте, где и задняя камера, но это не так.Здесь вы можете увидеть, что селфи камера была далеко не в углу дисплея. Фактически, она была в том же положении, что и будет на Galaxy Fold 2.Вы также можете подумать, почему бы не поставить селфи камеру в левый угол? Что ж, слева у нас два дисплея. Внешний и внутренний, так что не так много места, чтобы поместить селфи камеру слева.Поэтому, полагаю, у Samsung просто и не было особого выбора в том, куда разместить селфи камеру.Так что в этом есть определенный смысл. Эстетически, да, выглядит странно. Но я уверен, через какое то время вы перестанете обращать на нее внимание.Опять же, это временное решение. В следующем году мы ждем камеры встроенные в дисплей, и тогда будет все совершенно. Но пока, видимо, другого выхода нет, поэтому мы наблюдаем такие решения.В общем и целом, я должен сказать, что дизайн Galaxy Fold 2 стал на порядок лучше, чем у первого Fold. Очень тонкие рамки. По данным Ice Universe, они даже тоньше, чем у iPhone. Это супер круто и огромный шаг вперед относительно Galaxy Fold 1.