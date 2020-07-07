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Samsung Galaxy Fold 2 удивит всех дизайном

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MobilZone
420
Да, то на что вы сейчас смотрите - это Samsung Galaxy Fold 2. У нас были ранее изображения девайса, основанные на общей информации, но сейчас мы получили первое реальное понимание того, как будет выглядеть Galaxy Fold 2 по-настоящему.
Виновник утечки, как обычно, Ice Universe.


У оригинального Galaxy Fold был большой вырез сбоку, который портил весь вид, во втором поколении мы увидим одно отверстие под фронтальную камеру.

Ранее мы думали, что это отверстие будет в правом углу, но как видим, отверстие заблудилось в пространстве.

Мне понадобилось некоторое время, чтобы это осмыслить, и вот, что я думаю. На первый взгляд, расположение селфи камеры выглядит очень странно, но у этого есть логика.

Дело в том, что в смартфонах, особенно с отверстием в экране, фронтальная камера не может находиться на одной линии с задней камерой.

Из-за сложности конструкции там не так много места, чтобы поместить переднюю и заднюю камеры в одно и то же место.
Вот почему все телефоны, которые вы видите на рынке сегодня, будь то Galaxy Note 10. S20, OnePlus 8 Pro имеют переднюю и заднюю камеры в разных положениях и никогда не находятся на одной линии.
Вы могли подумать, что оригинальный Galaxy Fold имел вырез с передней камерой в том же месте, где и задняя камера, но это не так.

Здесь вы можете увидеть, что селфи камера была далеко не в углу дисплея. Фактически, она была в том же положении, что и будет на Galaxy Fold 2.
Вы также можете подумать, почему бы не поставить селфи камеру в левый угол? Что ж, слева у нас два дисплея. Внешний и внутренний, так что не так много места, чтобы поместить селфи камеру слева.
Поэтому, полагаю, у Samsung просто и не было особого выбора в том, куда разместить селфи камеру.

Так что в этом есть определенный смысл. Эстетически, да, выглядит странно. Но я уверен, через какое то время вы перестанете обращать на нее внимание.
Опять же, это временное решение. В следующем году мы ждем камеры встроенные в дисплей, и тогда будет все совершенно. Но пока, видимо, другого выхода нет, поэтому мы наблюдаем такие решения.

В общем и целом, я должен сказать, что дизайн Galaxy Fold 2 стал на порядок лучше, чем у первого Fold. Очень тонкие рамки. По данным Ice Universe, они даже тоньше, чем у iPhone. Это супер круто и огромный шаг вперед относительно Galaxy Fold 1.